Trois-Rivières veut séduire les nouveaux arrivants

Crédit photo : Audrey Leblanc

MAIN-D’OEUVRE. Le Service d’accueil aux nouveaux arrivants (SANA) de Trois-Rivières et l’organisme Stratégie Carrière reçoivent une aide financière de Québec de 654 678 $ pour attirer de nouveaux arrivants afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre.

Pour ce faire, les deux organisations travaillent en collaboration. Elles déploieront leurs efforts de recrutement principalement à Montréal, une destination prisée par les immigrants. Elles mettront de l’avant une approche proactive en allant à la rencontre des nouveaux arrivants.

«On va faire la promotion de la région, indique Ivan Suaza, directeur général du SANA. On va montrer et parler des parcours des gens qui sont venus s’installer à Trois-Rivières. On va leur montrer comment on peut faire un parcours d’intégration réussi ici.»

L’argent reçu appuiera également le SANA dans ses actions pour accueillir les nouveaux arrivants et les aider à comprendre le système de santé et inscrire leurs enfants à l’école ou à la garderie. L’idée est de miser à la fois sur les emplois disponibles et sur le milieu de vie offert à tous les membres de la famille immigrante.

«Quand une personne arrive ici et trouve un travail, il y a beaucoup plus de chances qu’elle s’établisse ici par la suite, constate Robert Proulx de Stratégie Carrière. On a la capacité d’accueillir beaucoup d’immigrants parce qu’il y a beaucoup d’emplois, dont plusieurs de grande qualité. Mais il faut aussi travailler avec les autres membres de la famille pour qu’ils se sentent chez eux.»

Selon ce dernier, l’une des principales embûches pour attirer des nouveaux arrivants dans la région est le manque d’une communauté immigrante à laquelle ils peuvent s’identifier et se greffer. C’est pourquoi le SANA et Stratégie Carrière multiplieront leurs efforts pour aller vers les immigrants et les inclure dès leur arrivée en sol trifluvien.