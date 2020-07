Trois-Rivières veut se doter d’une Politique du patrimoine

La Ville de Trois-Rivières entend adopter prochainement sa première Politique du patrimoine pour doter la ville d’une vision et d’un plan d’action sur le patrimoine. Les Trifluviens sont d’ailleurs invités à donner leur opinion sur différentes facettes du patrimoine de Trois-Rivières et sur la valeur qu’on lui accorde dans le cadre d’une consultation menée sur le web.

Cette politique du patrimoine servira à la protection et à la conservation du patrimoine, mais aussi à son rayonnement.

Le sondage s’attarde au patrimoine bâti, mais également au patrimoine immatériel, paysager et historique, car il y a le patrimoine tangible (archives, objets, plaques et inscriptions commémoratives, bâtiments, quartiers, parcs et vestiges archéologiques enfouis ou découverts), mais il y a aussi une part d’intangibilité (traditions, modes d’expression culturels, personnages historiques, savoir-faire, etc.).

«On cherche à découvrir ce qui reflète l’identité de la ville sur le plan patrimonial et voir ce que représente le patrimoine dans l’esprit populaire, indique Guillaume Cholette-Janson, porte-parole de la Ville de Trois-Rivières. On veut aussi expliquer que le patrimoine n’est pas que des bâtiments historiques. Ça inclut aussi l’héritage de Pauline Julien ou de Maurice Duplessis, par exemple.»

«On veut aussi voir ce qui est important pour la population en ce qui concerne le patrimoine et ce qui forge notre identité comme Trifluvien», précise-t-il.

Dans le sondage, on demande notamment à la population d’identifier le bien qui nous rendrait fier de léguer aux générations futures, le désir à ce que la Ville investisse davantage pour préserver et mettre en valeur son patrimoine, l’action ou l’activité de la Politique du patrimoine trifluvien qui devrait être une priorité et en quoi se distingue le patrimoine trifluvien.

L’idée est également de parvenir à faire rayonner le patrimoine de différentes façons du fil des années.

Il est possible de participer à cette consultation publique jusqu’au 31 août en répondant au sondage disponible ici : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QIGpcspSlEemUSQAx0W3F4WKSSUyc75Htyeeo3fecFxUOFJQT0c0MVA4VVRITldZVENZR1FIRzFGSy4u&fbclid=IwAR02NNJ9XvrDv3vpLtLM1ikTXNS6qCnXW2q-QbS0gmjwSgUX1giBKYcOHes