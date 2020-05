Trois-Rivières veut pouvoir interdire les rassemblements extérieurs

La Ville de Trois-Rivières travaille en concertation avec la Direction de la police dans le but de se doter du pouvoir d’interdire éventuellement les rassemblements extérieurs pour des raisons de sécurité publique.

Une première étape en ce sens a été franchie, mardi soir, avec le dépôt d’un avis de motion visant à modifier le Règlement sur la paix, l’ordre et la sécurité publique pour y ajouter cette modification.

«On voulait d’abord sensibiliser les citoyens avec des panneaux de deux mètres. Là, on est rendu à l’étape où l’on se dote de pouvoir travailler sur le terrain, en cas de besoin», indique le maire Jean Lamarche.

«La nuance, c’est qu’en ce moment, les policiers peuvent intervenir quand la distance de deux mètres entre les personnes n’est pas respectée. C’est cependant difficile à appliquer au quotidien parce qu’ils ne peuvent pas sortir un ruban à mesurer pour évaluer la distance entre deux personnes», image Annie Pagé, directrice des services juridiques à la Ville.

Avant que le tout n’entre en vigueur, la Ville doit d’abord adopter la résolution découlant de l’avis de motion présenté en séance publique afin de valider la modification au règlement. Par la suite, les élus pourront adopter une autre résolution pour interdire tout rassemblement extérieur, soit deux personnes ou plus n’habitant pas la même résidence, en ciblant des endroits en particuliers, comme des parcs précis, des stationnements ou des organismes publics.

«On veut utiliser ce règlement avec parcimonie, insiste M. Lamarche. Il a également une durée limitée dans le temps.»

Le maire précise qu’il n’est pas dans l’intention de la Ville d’interdire l’accès dans les parcs. On souhaite plutôt agir sur les rassemblements d’individus. «Une vigie se fait dans les parcs. Pour l’instant, on sent que les gens comprennent bien le message. On n’a pas besoin de sévir pour l’instant», conclut-il.