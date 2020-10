Trois-Rivières veut organiser les Jeux du Québec 2024

La Ville de Trois-Rivières dépose sa candidature pour obtenir la finale des Jeux du Québec 2024.

La Finale des Jeux du Québec attire normalement 3700 jeunes athlètes et leur famille et engendre des retombées économiques de près de 12 M$.

Sports Québec effectuera une visite technique en février afin d’évaluer et d’analyser l’état des infrastructures sportives de la ville. L’organisation émettra ensuite des recommandations afin de déterminer les investissements nécessaires.

«L’avantage de nos infrastructures sportives estivales est qu’elles sont malléables, en ce sens où c’est facile d’ajouter des estrades et il est possible de faire des regroupements entre les plateaux», souligne le maire Jean Lamarche.

En obtenant la finale des Jeux du Québec, la Ville pourrait aussi compter sur des subventions pouvant grimper jusqu’à 5 M$ pour adapter et moderniser ses infrastructures sportives.

«Nos infrastructures ont besoin d’être analysées de nouveau. C’est une opportunité à prendre. À l’interne, on est mobilisé et on a l’expertise pour organiser un événement de cette ampleur», ajoute Sophie Desfossés, directrice des Loisirs à la Ville de Trois-Rivières.

Les conseillers municipaux ont aussi soulevé l’enjeu d’éviter de surcharger l’offre événementielle estivale. «Il reste certains défis à relever au niveau de l’offre événementielle de l’été pour que ça puisse s’inscrire dans le calendrier assez garni de l’été. Il ne faut pas que ça entre en compétition avec d’autres. On a une capacité limitée en termes de potentiels événements en même temps», fait remarquer Pierre-Luc Fortin qui voit tout de même d’un bon œil l’éventuelle tenue des Jeux du Québec.

«C’est important d’être sensible à la tenue des autres événements, note le maire Jean Lamarche. Il faut respecter les événements en place pour éviter de se cannibaliser. L’organisation de la Finale des Jeux du Québec entraînerait des retombées sociales, une mobilisation du milieu, des retombées médiatiques et ça contribuerait au rayonnement de Trois-Rivières. Ce serait une belle œuvre collective. Par ailleurs, ça fait longtemps que Trois-Rivières n’a pas reçu la Finale des Jeux du Québec et, en ce moment, on accumule plusieurs succès au niveau national. On fait la preuve qu’on se démarque.»

La décision sera connue en décembre 2021.