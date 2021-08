La Ville de Trois-Rivières révise son règlement sur le colportage. La nouvelle mouture du règlement viendra limiter les gens de l’extérieur qui souhaitent faire du colportage en ville.

La Ville a reçu beaucoup de plaintes de citoyens dans les dernières en lien avec le colportage d’organisations et d’entreprises provenant de l’extérieur de la ville. La révision permettra de prioriser les écoles, organismes sans but lucratif et entreprises d’ici qui doivent se doter d’un permis de colportage.