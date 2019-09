Trois-Rivières veut devenir Vélosympathique

La Ville de Trois-Rivières a pris la décision d’adhérer au mouvement Vélosympathique afin de poursuivre les efforts dans le développement cyclable de la ville.

Lancé en 2015 par Vélo Québec, le mouvement Vélosympathique encourage les collectivités et les organisations à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous.

À travers une démarche de certification rigoureuse, il propose des outils et un service de soutien aux collectivités et organisations qui travaillent à favoriser la pratique du vélo.

«On avait besoin d’une mise à jour de la dernière analyse sur le vélo à Trois-Rivières qui date de 2009. Il y a eu des choses faites depuis, mais peu. Ça nous permet de nous inscrire dans une démarche d’amélioration continue. On pourra se challenger comme ville et ça nous donnera des priorités pour hausser notre niveau de certification», explique Claude Ferron, conseiller municipal du district des Rivières et responsable du volet vélo pour la Ville dans ce dossier.

L’adhésion à ce mouvement entraînera aussi la mise en place d’un plan directeur et d’une politique pour favoriser les déplacements à vélo. M. Ferron parle également de la possibilité d’un programme d’éducation scolaire axé sur les déplacements à vélo.

«C’est tout considéré dans la certification. Financièrement, ce n’est pas si engageant pour la Ville et ça nous aidera à nous donner une bonne vision du développement cyclable. Ça pourra devenir un élément attractif pour les cyclistes puisque le fait de joindre le mouvement Vélosympathique montre qu’on prend en main le développement cyclable de façon logique», précise-t-il.

Un volet organisationnel de la certification permettra également d’effectuer un diagnostic sur les bâtiments appartenant à l’administration municipale pour bonifier les installations pour les cyclistes.

«L’objectif est qu’il y ait une culture cycliste qui s’installe dans la ville. Pour être un employeur de choix, on doit offrir des infrastructures adéquates pour les employés afin qu’ils sentent qu’on s’occupe de cet aspect», ajoute M. Ferron.

Au Québec, plusieurs villes ont aussi joint le mouvement, comme Drummondville, Longueuil, Sherbrooke, Gatineau et Laval. À Trois-Rivières, le Cégep de Trois-Rivières a obtenu la certification Vélosympathique de niveau bronze dans la dernière année.