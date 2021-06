Trois-Rivières tiendra sa Fête nationale à l’Amphithéâtre

La Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie dévoilait ce jeudi les activités dans le cadre de la Fête nationale prévue le 23 juin prochain à l’Amphithéâtre de Trois-Rivières. Elle en a également profité pour remettre son prix Artisan de la Fête nationale 2021 à Patricia Powers, mais également son prix Artisan 2020 à la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade.

C’est sous la thématique «Vivre le Québec tissé serré» que se tiendra cette fête animée par le Trifluvien et humoriste François Massicotte, à l’Amphithéâtre Cogeco, le 23 juin dès 20h30.

«C’est vraiment l’aboutissement des 12 travaux d’Astérix», a lancé Jean-Philippe Marcotte, président du comité régional de la Fête nationale. «Tout sera fait dans les respects des mesures sanitaires et en respectant les bulles familiales. Ça fait quelques années qu’on discutait avec l’Amphithéâtre et on est fier de cette collaboration. La soirée, qui sera animée par François Massiscotte, sera lancée par les Trifluviennes arrivent en ville, mettant en vedette Fabiola Toupin, Manon Brunet et Camille Bourgeois. Elles seront suivies sur de scène de la famille Soucy, qui en sont maintenant à leur quatrième génération de musiciens.»

«On va pouvoir accueillir 1000 personnes à l’Amphithéâtre, mais on s’est gardé 200 billets pour nos gens de la santé et enseignants qui ont été aux premières lignes durant la pandémie. Par contre, nous aurons droit à une grande première en Mauricie alors que le spectacle régional sera diffusé en direct sur les ondes de NousTv et de MAtv, disponible dans le confort de votre salon.»

Au total, ce ne sont pas moins de 24 activités officielles qui seront organisées dans la région dans le plus grand respect des mesures sanitaires. La présidente de la SSJB de la Mauricie, Sandra Dessureault, souhaite que la population participe en grand nombre.

«Cette année, la Fête nationale souhaite célébrer notre peuple qui a su se soutenir au cours de la dernière année, encore plus proche les uns des autres, et que l’on aime qualifier de «tissé serré». Les artistes de toutes les régions nous feront chanter et danser et des activités pour petits et grands se tiendront sur tout le territoire. Tous sont invités à partager leur amour du Québec et à le célébrer», a-t-elle témoigné.

Pour tout savoir sur les fêtes nationales à l'horaire, visitez le https://fetenationale.quebec/.