Trois-Rivières teste une camionnette de livraison convertie à l’électrique

De février à avril, le personnel de la Ville de Trois-Rivières sillonnera les rues dans une camionnette de livraison convertie à l’électrique par la compagnie trifluvienne Ingenext. Ces essais routiers permettront à la fois à l’entreprise de peaufiner son produit et à la Ville de poursuivre ses analyses en vue d’électrifier sa flotte de véhicules.

Créé en 2020 par Guillaume André et Hugo Normand, Ingenext est spécialisé en électrification des transports. La compagnie travaille avec diverses entreprises afin de convertir leurs véhicules à l’électrique. Ingenext détient également le plus grand centre de démantèlement exclusivement dédié aux véhicules électriques en Amérique du Nord.

Ce centre lui permet de réutiliser des batteries et des moteurs de différentes marques automobiles et de développer des trousses de conversion pouvant être intégrées à des véhicules, comme c’est le cas pour la camionnette de livraison testée par la Ville.

« Ça fait 14 mois qu’on travaille sur ce projet, indique Guillaume André. C’est notre premier prototype de camionnette Ram ProMaster convertie. C’est un véhicule qu’on a acheté à l’encan parce que le moteur avait sauté. On a enlevé toute la motorisation à essence et on l’a remplacée par une batterie et des pièces de Tesla Model 3. »

Le véhicule aura une autonomie combinée d’environ 250 km et pourra se charger avec une borne de niveau 2 et 3. La trousse de conversion développée par l’équipe d’Ingenext permettra d’électrifier d’autres camionnettes Ram ProMaster 2500 et 3500.

« La demande est très forte pour ces camions, soutient M. André. Ça peut servir pour des compagnies qui font de la livraison locale comme FedEx et Intelcom. En plus, ça s’inscrit dans l’économie circulaire parce qu’on réutilise du matériel qui était destiné aux poubelles. »

Pour l’année à venir, Ingenext a dans son carnet de commandes une livraison de 40 véhicules du même genre pour la grande région de Montréal.

3 tonnes de CO2 sauvés

La Ville estime pouvoir sauver l’équivalent de plus de 3 tonnes de CO2 durant ces trois mois d’essais routiers d’un véhicule électrique. Pour la Ville, cela représente une belle occasion de mettre à l’épreuve l’autonomie de ce véhicule électrique puisqu’elle compte déjà une vingtaine de véhicules à essence du même modèle au sein de sa flotte.

« La Ville de Trois-Rivières est fière de pouvoir participer aux essais routiers d’une innovation issue du génie québécois tout en contribuant au développement d’une entreprise trifluvienne. La Ville profitera de cet apprentissage pour poursuivre ses analyses en vue d’électrifier sa flotte de véhicules », mentionne Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières.

Mentionnons en terminant que ce projet de démonstration, évalué à 70 398 $, a été retenu dans le cadre de l’appel de projets de démonstration et de vitrine technologique en transport terrestre et en mobilité durable 2020-2021 du ministère de l’Économie et de l’Innovation. Il bénéficie donc d’une aide financière de 35 199 $ du Programme innovation, géré par Investissement Québec au nom du gouvernement du Québec.