Trois-Rivières: surplus de 9,6 millions $ en 2018

Au terme de l’année 2018, la Ville de Trois-Rivières a dégagé un excédent de fonctionnement de 9 602 894$.

Ce montant, qui représente 3,68% du budget de 261,3M$, est principalement dû à revenus imprévus de 7,2 M$.

À elle seule, la vente d’actifs représente 3,7 M$ de plus. On parle notamment de terrains sur le site de Trois-Rivières sur St-Laurent.

Les dépenses moindres de 2 M$ ont aussi pesé dans la balance. La Ville a notamment économisé un montant de 1,8 M$ en salaire, contrats de services informatiques, travaux relatifs au traitement des eaux usées ayant été reportés, ainsi qu’à la Direction de la culture.

En contrepartie, plusieurs dépenses ont été plus importantes que prévu en matière de salaire à la sécurité publique (1,2M$), l’entretien des bâtiments et des véhicules (0,9M$) et d’enlèvement de la neige (0,9 M$).

Quant à la dette à la charge de l’ensemble de la Ville s’établissait à 245,1 M$ au 31 décembre 2018, comparativement à 246,4 M$ en 2017. Il est question d’un ratio de 2,13%, soit en baisse de 0,02% depuis 2017.

«Il s’agit du plus bas ratio de dette à l’ensemble depuis la fusion. C’est bon signe», souligne France Cinq-Mars, directrice générale de la Ville de Trois-Rivières.

Rappelons que conformément à la politique de remboursement de la dette, le conseil municipal devra affecter un minimum de 25% des surplus de 2018 au remboursement de la dette.