Trois-Rivières: surplus de 8,8 millions $ en 2017

Crédit photo : Photo archives - Éric Guertin

AFFAIRES MUNICIPALES. Le conseil municipal de Trois-Rivières a déposé, lundi soir, le rapport financier 2017 de la Ville. C’est finalement un surplus de 8,8 millions $ qui a été dégagé par la Ville durant cet exercice financier.

Cet excédent au fonctionnement représente 3,46% du budget 2017 qui s’élevait à 255,7 millions $.

«Ce n’est pas un surplus énorme, à 3,46% du budget, plaide le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque. Ce qui est intéressant, c’est que c’est surtout dû à une croissance économique plus grande qu’escomptée. (…) Je suis confiant qu’on va battre un record de 300 millions $ en construction en 2018. On est sur la bonne voie et ce serait du jamais vu.»

L’excédent s’explique principalement par des revenus imprévus de 7,4 millions $, soit l’ajout de 214 millions $ d’évaluation imposable pondérée, ainsi que les droits de mutation immobilière qui ont été plus élevés que prévu.

Des dépenses moindres de 1,4 million $, causées par le rattrapage de la loi 102 concernant la surtaxe sur les produits d’emballage, ont aussi contribué à ce surplus.

«L’avoir net des contribuables a également grimpé de 6,6%. Ça prouve que lorsqu’on répare, on s’enrichit», ajoute M. Lévesque.

La dette à long terme était de 389 millions $ au 31 décembre de 2017. Le remboursement de la dette a également progressé comparativement à 2016, passant de 2,2% du budget à 2,15% en 2017. Cela représente 1,2 million $.

D’ailleurs, le quart des surplus sera directement affecté au remboursement de la dette. «J’avais annoncé que je voulais baisser la dette sous la barre des 2%. On verra si ce sera possible en fonction des décisions qui seront prises», conclut le maire.