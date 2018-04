Trois-Rivières sur St-Laurent: «La Tour» déjà en demande

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

CONSTRUCTION. La construction d’un nouvel immeuble à condos de 16 étages débute aujourd’hui sur le site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent, mais le projet suscite déjà la convoitise: déjà une trentaine d’unités ont trouvé preneur.

«On remarque que ce sont en bonne partie des gens de la région qui étaient partis vers Montréal, Sherbrooke et Québec et qui reviennent à Trois-Rivières pour leur retraite», constate Guy Boutin, codirigeant de TRIMCO CMG Société en commandite.

La Tour comptera 69 unités d’habitation (3½, 4½ et 5½) bénéficiant d’une vue sur la rivière ou le fleuve. On y retrouvera aussi une piscine intérieure et extérieure, une salle communautaire, une salle de conditionnement physique, des stationnements intérieurs chauffés, ainsi qu’une suite pour les visiteurs et d’autres espaces de loisirs.

«Quand on a décidé d’investir à Trois-Rivières, on est tombé en amour avec ce site. On ne comprenait pas pourquoi il n’était pas encore développé. C’est l’un des plus beaux sites de la province, affirme M. Boutin. Les débuts ont été plus difficiles, mais nous sommes vraiment fiers d’avoir construit deux immeubles à condos déjà. Par contre, les gens nous disaient qu’ils attendaient la tour.»

Les unités de condos sont vendues entre 249 500$ et 1,1 million $. L’une des deux unités de 1,1 million $ a déjà été achetée.

La réalisation de La Tour représente un investissement de 37 millions $. Il s’agit du troisième immeuble à condos construit à Trois-Rivières sur Saint-Laurent par ces promoteurs. Les travaux devraient être terminés à l’automne 2019.

Une marina et des locaux commerciaux

La Tour est en quelque sorte l’aboutissement de toutes les démarches de développement entamées depuis quelques années.

«La suite du développement sera plus facile. Le projet de marina est déjà lancé. Les maquettes sont faites et les permis de construction ont été demandés. On attend les permis du ministère de l’Environnement, mais on a le soutien de la Ville de Trois-Rivières. On commence la marina cette année, mais elle sera opérationnelle l’an prochain», explique M. Boutin.

Deux édifices commerciaux de 50 000 et 70 000 pieds carrés verront aussi le jour à l’Adresse sur le fleuve. Des commerçants ont même déjà approchés les promoteurs pour montrer leur intérêt à s’installer dans leur développement commercial.

«C’est ma 28 bâtisse commerciale. On est plus peureux, un peu, en vieillissant. J’ai de bons locataires potentiels qui sont prêts, mais j’aimerais en avoir un majeur qui nous déciderait à vraiment commencer ces locaux commerciaux cette année. Ça prend environ sept mois à construire», précise Guy Boutin.

Un autre immeuble à condos d’environ huit étages devrait aussi voir le jour au cours des prochaines années près de l’Amphithéâtre Cogeco.