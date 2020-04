Trois-Rivières se prépare à la crue des eaux

Bien que le niveau de l’eau soit actuellement dans les normes de saison et que les prévisions météorologiques soient encourageantes, l’Organisation municipale de la sécurité civile de Trois-Rivières continue de se préparer à la crue printanière des eaux.

Les équipes municipales sont prêtes à intervenir en cas d’inondation, tout en respectant les mesures de distanciation sociale.

«On surveille trois sondes qui nous indiquent le niveau de l’eau actuellement. En ce moment, c’est inférieur au risque d’inondation. Par ailleurs, la météo des prochains jours est favorable, car il ne fera pas trop chaud le jour, avec des températures de 6 ou 7 degrés, et ça retombe sous zéro la nuit. On reste cependant à l’affut des précipitations à venir au cours des prochains jours. Les prévisions évoluent de jour en jour», souligne Rudy Hamel, chef à la sécurité civile à la Direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile à la Ville de Trois-Rivières.

Trois facteurs peuvent influencer le niveau des cours d’eau, soit la quantité de neige, la vitesse de fonte de la neige et les précipitations de pluie.

La Ville dispose aussi de suffisamment de sacs de sable pour répondre aux demandes imminentes, si cela devait arriver rapidement. Une dizaine de points de chute ont été identifiés à proximité des secteurs à risque. Leur emplacement sera communiqué au www.v3r.net.

«L’équipe des Travaux publics a préparé une signalisation pour rappeler les mesures de distanciation sociale et faire respecter les deux mètres de distance entre chaque personne pour les points de chute des sacs de sable», précise M. Hamel.

La Ville a également complété l’installation de près de 90 bornes dans les secteurs à risque d’inondation. On les retrouve sur des trottoirs, des bordures de rue ou des poteaux électriques. Le chiffre qui y est inscrit correspond au niveau d’élévation d’eau nécessaire pour l’atteindre.

Cet outil de prévention permet d’avoir un indicateur fiable lors de la consultation des prévisions au niveau d’eau pour les 72 prochaines heures. Ces données sont disponibles sur le site Internet de la Ville et pourront permettre aux citoyens de mieux se préparer à la crue printanière et de construire des digues seulement en cas de besoin.

Les citoyens des secteurs à risque ont reçu recevront sous peu une lettre qui leur indiquera les différentes mesures en prévision de la crue des eaux. En cas de doute, il est possible d’appeler au 311 pour se faire aiguiller et obtenir des informations sur la question.