Trois-Rivières remporte une autre série

Les Aigles de Trois-Rivières ont remporté une autre série à domicile hier soir grâce à un gain de 6 à 3 face aux Boulders de Rockland. C’est Cam LaFleur, qui est venu en relève à Garrett Harris en 3e manche, qui a savouré la victoire à sa fiche. Garrett Mundell est ensuite venu fermer les livres pour récolter son 18e sauvetage.

Offensivement, Alberth Martinez et David Glaude ont chacun frappé deux balles en lieu sûr dans la rencontre.

Les joueurs ont bien fait défensivement, incluant le spectaculaire double jeu amorcé par Tucker Nathans en début de match.

Saviez-vous que… Taylor Brennan est au troisième rang de la Ligue Can-Am avec 11 longues balles, tandis que David Glaude est 6e avec 10. C’est Alfredo Marte, des Jackals du New Jersey, qui se dirige tout droit vers le titre de joueur de l’année qu’avait remporté Brennan l’été dernier. Marte compte 13 coups de circuit, mais surtout 77 points produits, soit 17 de plus que son plus proche poursuivant.

Quatre Aigles pointent d’ailleurs au sommet de la Ligue pour les points produits, soit aux 4e, 5e, 6e et 8e rangs. Il s’agit de Taylor Brennan (51), du Trifluvien Raphaël Gladu (51) et de Tucker Nathans (49). David Glaude est quant à lui 8e avec 45.

Les Aigles de Trois-Rivières rencontreront leurs éternels rivaux, dès ce soir à 19h05, alors que les Capitales de Québec seront en ville pour une série de trois matchs.