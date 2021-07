Trois-Rivières récolte lance un appel aux dons

Après une phase-pilote à l’automne 2020, Trois-Rivières récolte a lancé officiellement ses activités au printemps 2021. Les besoins et les ressources nombreux exigent du financement, et pour assurer la pérennité du projet, Trois-Rivières récolte fait appel aux citoyens, organismes et entreprises pour récolter des dons.

Ces dons serviront notamment à obtenir le matériel nécessaire pour les récoltes (gants, sacs de récolte, sécateurs, protèges-genoux, escabeaux, etc.) et à couvrir les dépenses liées aux déplacements chez les producteurs et les livraisons aux organismes bénéficiaires.

« Cet appel aux dons soutiendra le bon fonctionnement du projet et l’atteinte de notre objectif de 1300 kg de fruits et de légumes récoltés et distribués également entre les producteurs, les cueilleurs et les organismes bénéficiaires de notre région », rapporte Marie-Michelle Savard, chargée de projet pour Trois-Rivières récolte.

Pour soutenir Trois-Rivières récolte et contribuer à la sécurité alimentaire du territoire, les gens peuvent faire un don en ligne à cette adresse : labrouette.ca/don