Trois-Rivières participe à La Nuit des idées

Pour une deuxième année consécutive, la Galerie R3 de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) prendra part à La Nuit des idées le 28 janvier prochain. Question de faire un pied-de-nez à la dernière année, la thématique choisie pour l’événement, entièrement virtuel, est «PROCHES. Je est ailleurs, le centre est ici».

Plusieurs invités d’Europe et du Québec réfléchiront à quelques facettes artistiques et philosophiques, positives ou négatives, de cette nouvelle réalité relationnelle à travers leur propre délocalisation et celle d’un public élargi.

Dans un premier temps, la Galerie d’art R3 proposera une conférence avec Nicolas Bourriaud, critique d’art, Derrick de Kerckhove, théoricien des médias, Hervé Fischer, artiste-philosophe, et Pierre Ouellet, chercheur et écrivain.

«C’est une belle occasion pour le public de dialoguer avec ces philosophes et critiques d’art qui ont contribué à la recherche et qui ont su questionner les grands enjeux de notre époque. Les sujets vont recouper de grandes questions de notre époque, qu’il s’agisse de certains enjeux sociaux, environnementaux ou technologiques et leurs conséquences sur nos façons d’agir. L’idée est d’initier le public aux grands enjeux de société par la vision de ces trois philosophes majeurs et d’offrir un accès particulier à ces penseurs», précise Karine Bouchard, docteure en histoire de l’art, spécialité «théorie de l’art» et animatrice de la conférence.

Dès 15h, les artistes Bernard Pourrière, Slobodan Radosavljevic et Christine Palmieri présenteront des performances artistiques. Les performances de Bernard Pourrière et Slobodan Radosavljevic seront préenregistrées, tandis que Christine Palmieri offrira une performance en direct. Cela sera suivi d’une présentation de l’autrice Louise Boisclair et de ses récentes publications.

En parallèle aura aussi lieu l’exposition virtuelle des œuvres de Bernard Pourrière sur le site Web de la Galerie R3 au www.uqtr.ca/galerie-art.

L’exposition regroupe cinq impressions numériques, une vidéo et une installation sonore.Les cinq images numériques sont des partitions. Elles se présentent dans une esthétique très graphique et colorée. Les points, les lignes, les espaces, traduisent des niveaux de sons et un rythme, tandis que la vidéo amène dans un environnement de travail austère et impersonnel dans lequel une artiste danseuse et chorégraphe répète des gestes qu’on peut associer à une machine.

Six villes du Québec participeront à La Nuit des idées le 28 janvier : Chicoutimi, Québec, Lévis, Trois-Rivières, Sherbrooke et Montréal.

«Normalement, l’événement se déroule en présentiel et chaque ville propose sa propre Nuit des idées. L’événement se déroulera entièrement en ligne cette année. Plutôt que de se faire concurrence, on a choisi de tisser un événement sur toute la journée jusqu’au bout de la nuit pour que les internautes puissent voyager à travers les villes participantes et prendre part aux différentes activités», explique Sabine Tregouet, du Consulat de France à Québec qui a lancé La Nuit des idées au Québec.

Capsules de poésie et de littérature, Combat de dessins France-Québec, conférences, concert et débats figurent à la programmation d’autres villes du Québec.

Le lien Zoom pour assister aux activités de La Nuit des idées se retrouve sur la page Facebook de la Galerie d’art R3 au https://www.facebook.com/galerieR3.