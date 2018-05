Le Trois-Rivières Open aura lieu ce week-end

PING PONG. Le Club de tennis de table Ping-O-Max tiendra, ce week-end, la 7e édition du Trois-Rivières Open, soit son tournoi annuel.

Augmentant en popularité édition après édition, c’est au Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) que plus de 130 pongistes, provenant des quatre coins du Québec, viendront se disputer les différentes bourses et médailles à l’enjeu.

Au total, ce sont plus de 1100 matchs de ping pong qui seront joués sur 27 tables différentes en place.

«Nous sommes très heureux que notre tournoi prenne de l’ampleur année après année», témoigne Martin Marcotte, coordonnateur et entraîneur-chef du club Ping-O-max. «À nos quatre premières éditions, nous avons disputé le tournoi entre 80 et 90 joueurs. Cette année, en raison du nombre de tables disponibles, nous affichons complet puisque nous avons atteint notre limite de 135 joueurs.»

Il y aura des représentants d’Amos, Chibougamau, Chicoutimi, Rimouski, Thetford-Mines et Gatineau, ainsi que des clubs plus réguliers tels que Laval, Montréal, Repentigny, Drummondville et Québec.

Hanwei Wang, vainqueur de l’édition 2017, sera présent afin de défendre son titre. Il sera la personne à battre lors du week-end étant donné son statut.

Le Club Ping-O-Max de Trois-Rivières sera représenté par 15 joueurs. L’organisation du club invite la population de la région à se rendre au CAPS afin de voir à l’œuvre ces nombreux joueurs. Les matchs se dérouleront en continue, de 9h à 18h, autant samedi que dimanche. L’entrée est gratuite pour tous. (JC)