Trois-Rivières met fin à sa série de revers à domicile

Les Lions de Trois-Rivières étaient de retour en action ce soir, cette fois, devant 500 spectateurs. Menés par la soirée de trois points de Carl Neill et d’Anthony Nellis, les locaux vont l’emporter 5 à 3 pour mettre fin à une série de trois revers à domicile.

Ce sont les visiteurs qui ont ouvert la marque en début de match alors que Jimmy Mazza a battu Philippe Desrosiers dès la 7e minute de jeu.

Or, les Lions ont répliqué peu de temps après alors qu’ils évoluaient en supériorité numérique. Carl Neill – qui devrait avoir plus de temps de glace avec le départ de Charles-David Beaudoin s’est fait complice du but d’Olivier Archambault.

Les deux équipes retraitaient au vestiaire à égalité 1 à 1.

Le Thunder a offert une bonne opposition lors de la période médiane, mais Desrosiers allait repousser les 15 tirs dirigés vers lui.

À l’autre bout de la patinoire, le gardien de but Alex Sakellaropoulos et son défenseur Jake Ryczek ont manqué de communication derrière le filet, alors qu’Adirondack évoluait en avantage numérique. Ryczek a reçu la rondelle dans les patins, cette dernière se retrouvant devant le filet. William Leblanc, en échec avant, a sauté sur le disque libre pour marquer dans une cage abandonnée.

Le Thunder a amorcé le troisième tiers en force alors que Nick Rivera a créé l’égalité dès la 46e seconde de jeu. Sebastian Vidmar va ensuite donner l’avance aux siens à mi-chemin de l’engagement.

Comme ce fut le cas plus tôt cette année, les Lions vont revenir de l’arrière, à nouveau. Shawn St-Amant va ramener les deux équipes à la case départ alors qu’il va compléter la passe de Neill, encore lui. Moins d’une minute plus tard, Anthony Nellis va redonner l’avance à Trois-Rivières, cette fois pour de bon.

Ce même Nellis viendra sceller l’issue du match dans un filet désert.

Desrosiers, 34 arrêts s’est sauvés avec la 3e étoile, tandis que Leblanc récoltait la 2e et Nellis la 1ère.

Les deux mêmes formations auront à nouveau rendez-vous, cette fois, du côté des États-Unis. La rencontre s’amorcera à 19h. Le prochain match à domicile des Lions est quant à lui prévu le 23 février, face aux Mariners du Maine. Il s’agira du premier affrontement d’une série de 7 à domicile pour la formation trifluvienne.