Trois-Rivières: les arénas aussi fermés

Conformément aux recommandations du gouvernement du Québec visant à limiter la propagation du COVID-19, la Ville de Trois-Rivières annonce la fermeture de ses arénas, de la patinoire BLEU BLANC BOUGE et maintient la fermeture des bibliothèques municipales.

La Ville annule également les activités sportives qui se tenaient dans les gymnases d’écoles en dehors des heures de classe ainsi que l’activité familiale la Fête des cocos qui devait se dérouler le 10 avril prochain.

La Municipalité encourage la population à privilégier les plateformes numériques pour le paiement des comptes de taxes et des constats d’infractions.

L’Organisation municipale de la sécurité civile est toujours mobilisée et surveille l’évolution de la situation. De nouvelles mesures pourraient être prises chaque jour.

Rappelons que la séance du conseil municipal aura lieu comme à l’habitude mardi prochain, toutefois la Ville invite la population à la visionner sur le Web ou à la télévision.

Innovation et Développement économique Trois-Rivières

Les bureaux principaux d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières sont désinfectés aujourd’hui et pourront être de nouveaux accessibles à compter de lundi. Par ailleurs, le Bureau d’information touristique et l’Open quartier général sont également désinfectés aujourd’hui, mais demeureront fermés au courant des prochains jours.

Les employés concernés suivent les recommandations d’isolement émises par la Santé publique. Les personnes qui auraient pu être en contact avec le virus ont déjà été informées. La Ville et IDE tiennent à rassurer les clients et fournisseurs qui sont passés dans ces bureaux au cours de la dernière semaine. Ces personnes ne sont pas visées par une quelconque mesure de quarantaine.

Pour toute question concernant les mesures de prévention: www.quebec.ca/coronavirus.