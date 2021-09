Trois-Rivières lance son Marché volontaire du carbone

La Ville de Trois-Rivières, la Fondation Trois-Rivières durable et Innovation et développement économique (IDÉ) Trois-Rivières ont dévoilé, mercredi matin, les détails du tout nouveau Marché volontaire du carbone.

Le Marché volontaire du carbone d’Éclore est la dernière pièce maîtresse de la vision de développement durable de la Ville lancée il y a un an avec la mise en place du fonds.

« Ce marché se distingue des autres marchés du carbone, notamment parce qu’il est municipal et que les retombées seront exclusivement locales », précise Cindy Provencher, directrice générale de la Fondation Trois-Rivières durable qui gère Éclore.

Le Marché volontaire du carbone se divise en deux volets. Le premier consiste en le Programme de réduction et de captation des GES (PRCGES) destiné à toutes les organisations admissibles du territoire et permet d’accompagner les entreprises et organisations pour améliorer leurs processus internes tout en diminuant leur empreinte carbone. La réalisation des projets issus de ce volet permet de transformer des réductions de GES en crédits carbone achetables sur le Marché volontaire du carbone d’Éclore.

Le second volet est une plateforme de compensation des émissions de gaz à effet de serre accessible à tous, organisations comme citoyens, qui souhaitent compenser leurs émissions de GES. Les crédits carbone achetés sur la plateforme permettront de financer la réalisation d’encore plus de projets locaux issus du PRCGES.

Déjà, la microbrasserie Le Temps d’une pinte et la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) ont adhéré au programme.

« Tous les membres de notre coopérative sont enthousiastes. Ça vient aussi avec un soutien pour calculer le bilan carbone de la microbrasserie et des pistes de solution pour diminuer notre empreinte carbone », souligne Mathieu Martin, responsable des communications et du marketing au Temps d’une Pinte. Il sera ensuite possible à l’entreprise d’obtenir du financement pour la réalisation d’un projet de réduction de GES. Les crédits carbone ainsi générés seront ensuite mis en vente sur le marché volontaire.

De son côté, la CCI3R s’engage à compenser les émissions de GES produits lors de ses événements phares, soit le Cocktail de la rentrée, le Cocktail du Jour de l’An, le Gala Radisson et la Dégustation de vins du monde.

« On accueille annuellement environ 1200 personnes lors de ces activités phares. Ça représente beaucoup d’émissions de GES lors des déplacements. La CCI3R a toujours eu à cœur le développement durable, mais elle y est concrètement impliquée depuis un an avec un projet d’accompagnement des entreprises. Désormais, il est primordial pour la CCI3R de poser plus de gestes écoresponsables, notamment lors de ses événements. On viendra les compenser pour ces quatre événements », indique Me Cassy Bernier, présidente de la CCI3R.

Sur le Marché volontaire du carbone de Trois-Rivières, un crédit carbone de 50$ correspond à une tonne de réduction de GES vérifiée. Sur son site Web, la Fondation Trois-Rivières durable explique la façon de calculer son empreinte carbone. Il est possible d’adhérer en tout temps aux deux volets du programme.

Pour en savoir plus: https://3rdurable.org/marche-volontaire-du-carbone/

Rappelons qu’Éclore est le tout premier fonds municipal québécois entièrement dédié à la protection environnementale à l’échelle locale. Depuis son lancement, trois de ses quatre programmes de financement ont soutenu un total de dix projets environnementaux totalisant un montant de 265 650 $ remis aux entreprises, organismes et organisations de Trois-Rivières pour la réalisation de leur projet.