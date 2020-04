Trois-Rivières joint la Ligue nationale de hockey balle

Les activités de la Ligue nationale de hockey balle seront lancées dans les prochaines semaines à travers le Québec.

Pour sa première saison, la Ligue nationale de hockey balle comptera 12 équipes réparties à travers le Québec: Anjou, Mirabel, Boucherville, Québec, Drummondville, Saint-Léonard-d’Aston, Granby, Sherbrooke, Joliette, Trois-Rivières, Lévis et Victoriaville.

Le CHB Glissières Desbiens de Trois-Rivières est allé chercher Fabien Dubé, l’actuel directeur général du Climatisation Cloutier dans la Ligue de hockey senior AAA du Québec, à titre de directeur général et d’entraîneur. Ce dernier avait été référé par des gens impliqués dans le dekhockey à Trois-Rivière.s

Fabien Dubé souhaite prioriser d’abord et avant tout le talent local.

«Je veux montrer le talent qu’on a ici. C’est très populaire comme sport et les joueurs sont excités de voir arriver cette nouvelle ligue. C’est la première fois que les joueurs de hockey balle seront encadrés dans une ligue professionnelle. Avec le repêchage, on aura accès à un beau bassin de joueurs à Trois-Rivières, en Mauricie et ailleurs. On va engager prioritairement des joueurs locaux», soutient-il.

Chacune des équipes repêcheront 16 joueurs lors de la séance de repêchage, normalement prévue au début du mois de mai, et feront signer des contrats à quatre autres joueurs non-repêchés afin de compléter leur alignement d’un total de 20 joueurs.

«Je veux de bons joueurs, de bonnes personnes aussi. L’idée est de créer une famille. C’est comme ça qu’on peut gagner un championnat. Il s’agit d’être l’équipe la plus unie et de gagner en formation équilibrée. Le hockey trois contre trois propose un jeu ultra rapide et ça permet d’apporter de la finesse dans le jeu», ajoute-t-il.

Le contexte relié à la COVID-19 et les mesures de distanciation sociale l’obligeant, le recrutement et les discussions avec de potentiels joueurs se font essentiellement par téléphone, par courriel et par texto.

Dans sa tâche, il est accompagné par David Montour, recruteur en chef et responsable événementiel pour l’équipe. M. Montour possède un excellent esprit analytique et une belle connaissance des joueurs de hockey balle.

Les premiers matchs devraient se tenir à la fin du mois de mai. La situation concernant le repêchage et la date du début de la saison sera réévaluée le 15 avril selon l’évolution des directives en lien avec la COVID-19.