Trois-Rivières entend réduire ses émissions de gaz à effet de serre

La Ville de Trois-Rivières a présenté la mise à jour de l’inventaire de gaz à effet de serre (GES) basé sur ses activités de l’année 2018, exercice qui a permis de faire un premier comparable avec l’inventaire de GES réalisé en 2008. Le rapport démontre que les émissions provenant des activités corporatives de la ville sont passées de 13 125 à 14 243 tonnes de CO2éq, soit une hausse de 8,5%.

Rappelons que cette hausse survient alors que la ville ciblait une réduction de 7%. En effet, la Ville a pourtant entrepris de nombreuses actions pour réduire ses GES telle l’élimination des systèmes de chauffage à l’huile dans les bâtiments municipaux, l’optimisation des opérations de déneigement, la conversion de plus de 9 000 luminaires de rue à la diode électroluminescente (DEL), ainsi que réduction du dimensionnement des véhicules municipaux.

Pourquoi la Ville n’atteint-elle pas ses objectifs? Ces résultats, en deçà des attentes, s’expliquent en partie par l’hiver très froid connu en 2018, qui lui entraîna une augmentation marquée de la consommation de gaz naturel (+ 26,88 % par rapport à 2008) pour le chauffage des bâtiments.

On note également la difficulté d’implanter certaines mesures vertes à grande échelle, par exemple, l’autonomie des véhicules électriques, qui ne répond pas aux besoins de la ville, ainsi que l’augmentation de la population trifluvienne (+ 8 085 personnes).

Trois-Rivières prend ces résultats avec sérieux et redoublera d’efforts pour rattraper son retard et réduire ses émissions de GES. D’ailleurs, en 2019, la Ville a notamment amorcé la vidange de ses étangs d’épuration pour réduire l’émission de dioxyde d’azote et l’étude de systèmes de chauffage de bâtiments qui lui permettrait de réduire sa consommation de gaz naturel.

Vers une politique environnementale

Au courant des prochains mois, la Ville de Trois-Rivières entend se doter d’une politique environnementale qui ciblerait des moyens concrets pour réduire les GES. Cette politique permettrait également de cibler d’autres enjeux environnementaux tels que la protection de la biodiversité, la gestion des matières résiduelles ainsi que la qualité de l’air et des sols.

Le comité sur le développement durable et l’environnement y travaille déjà et des consultations publiques sont prévues à l’automne prochain pour impliquer la population dans la réflexion.