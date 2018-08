Trois-Rivières en Blues: plus de 30 spectacles gratuits au centre-ville

ÉVÉNEMENT. L’organisation de Trois-Rivières en Blues a dévoilé, ce matin, les 15 spectacles qui seront présentés sur la scène extérieure gratuite, située sur la rue Badeaux, au centre-ville de Trois-Rivières.

Le jeudi soir, Riot & The Blues Devils auront la commande de démarrer en grand les festivités au centre-ville. Le lendemain c’est le pianiste et chanteur Mitch Woodsqui montrera toute l’étendue de son talent.

Le 25 août, cinq spectacles s’enchaineront les uns après les autres au grand plaisir des festivaliers. Notons les présences attendues de Spencer Mackenzie, de Bachtrack Blues Band et du populaire groupe Ghost Town Blues Band, qui s’était produit un peu plus tôt cette année au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco.

Finalement, pour la dernière journée du festival Trois-Rivières en Blues, pas moins de sept prestations auront lieu sur la scène Hydro-Québec / Fix Auto. De ces prestations, trois seront offertes par Dawn Tyler Watson, Victor Wainwright, ainsi que Chris Cain.

Également, 15 bars et restaurants du centre-ville accueilleront des artistes durant l’événement. Des prestations intimistes seront ainsi présentées au Angéline Bar Ristorante, Bistro l’Ancêtre, Bar l’Embuscade, La Maison de Débauche par le Carlito, Le Brasier 1908, Le Buck – Pub gastronomique, Le Manhattan, Le Poivre Noir, Le Trèfle – Irish Pub Irlandais, Memphis Cabaret, Nord-Ouest Café, O’Centro, Restaurant Le Coco Tango, Restaurant le Grill et la Taverne Royale.

Harpdog Brown donnera aussi un spectacle à l’église St. James.

En plus de la programmation gratuite offerte au centre-ville, les amateurs de blues se donneront rendez-vous à l’Amphithéâtre Cogeco où plusieurs artistes se produiront le jeudi, le vendredi et le samedi. Ces spectacles seront accessibles avec le passeport en vente à 3renblues.com, à amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle Thompson et en appelant au 819 380-9797.

Rappelons que Trois-Rivières en Blues se tiendra du 23 au 26 août.