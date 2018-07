Trois-Rivières en Blues lève le voile sur sa programmation

ÉVÉNEMENT. Samantha Fish, Steve Strongman et le groupe George Thorogood And The Destroyers seront du festival Trois-Rivières en Blues qui se tiendra du 23 au 25 août à l’Amphithéâtre Cogeco.

C’est d’ailleurs Samantha Fish qui lancera les festivités. Cette jeune guitariste et compositrice de 29 ans originaire de Kansas City est l’une des grandes blueswomen de sa génération.

Ensuite, la soirée vibrera au rythme du populaire groupe George Thorogood And The Destroyers. Misant sur un style musical unique qui réunit à la fois blues et rock, le groupe originaire du Delaware aux États-Unis est reconnu, entre autres, pour leur méga succès Bad To The Bones et One Bourbon, One Scotch, One Beer.

Le 24 août, Roomful of Blues s’amènera sur la scène. Avec 25 albums au compteur et cinq nominations aux Grammy Awards, le groupe aux trois cuivres klaxonne à tout vent le jump-swing, le soul, le boogie-woogie, le R&B et toutes les déclinaisons de la note bleue avec une énergie contagieuse.

Le légendaire Randy Bachman suivra avec un feu d’artifice de grands succès radio et quelques clins d’œil musicaux.

Le lendemain, Steve Strongman démarrera la dernière soirée de Trois-Rivières en Blues avec son blues moderne et intemporel. Ensuite, le duo composé du guitariste Baker Brooks et l’harmoniciste Billy Branch viendra présenter les chansons de l’album Chicago plays the Stones.

Tel qu’annoncé il y a quelques semaines, c’est Buddy Guy qui clôturera la série de spectacles présentée à l’Amphithéâtre Cogeco.

Les artistes qui se produiront au centre-ville, soit sur la scène Hydro-Québec / Fix Auto de la rue Badeaux ainsi que dans les différents bars et restaurants, seront annoncés plus tard cet été.

L’ensemble des spectacles présentés à l’Amphithéâtre Cogeco est accessible grâce au passeport du festival se détaillant à partir de 69 $ (plus taxes) dans la section assise de l’amphithéâtre et à 32 $ (plus taxes) dans l’esplanade gazonnée. Ceux-ci sont présentement en prévente au www.3renblues.com, au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819 380-9797. Les prix annoncés sont valides jusqu’au 1er août.