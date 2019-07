Trois-Rivières en blues: la programmation complète de l’Amphithéâtre dévoilée

La Corporation des événements de Trois-Rivières a levé le voile sur les derniers artistes qui seront en prestation sur la scène de l’Amphithéâtre Cogeco lors de Trois-Rivières en blues, du 22 au 24 août: Colin James, Mr. Sipp, Doyle Brahamhall II, le duo formé de Diunna Greenleaf et Mike Goudreau, ainsi que Jack de Keyzer.

Doyle Bramhall II, compositeur, guitariste et chanteur américain de 51 ans, est connu pour ses collaborations dans le groupe d’Eric Clapton dont il fut le second guitariste en 2004. Jouant sur une guitare Fender dont les cordes sont inversées à la manière de feu Albert King, il a grandi en compagnie des frères Stevie Ray et Jimmie Vaughan. Il sera sur la scène le 22 août, tout juste avant Melissa Etheridge.

Le même soir, Jack de Keyzer effectuera un retour au festival, deux ans après avoir enflammé la rue Badeaux. Cette icône du blues canadien est aussi à l’aise avec le blues et le soul que le funk. l a remporté deux prix Juno en 2003 et 2010 en plus de sept Maple Blues Awards. Au fil des années, il a notamment travaillé avec Etta James, Otis Rush, John Hammond Jr, Bo Diddley et Ronnie Hawkins.

Colin James sera la tête d’affiche de la soirée du 23 août. L’artiste présentait en 2018 Miles to Go, un 19e album en carrière avec lequel il s’amuse à reprendre des chansons de ses artistes préférés, soit Howlin’ Wolf, Blind Willie Johnson, Little Willie John, Blind Lemon Jefferson et Robert Johnson, pour ne nommer que ceux-là. À cela s’ajoutent deux nouvelles chansons originales pour le plus grand plaisir de ses admirateurs.

Grand gagnant de l’International Blues Challenge de 2014 à Memphis, Castro Coleman, alias Mr. Sipp, est un guitariste et chanteur de 43 ans né dans le berceau du blues, Magnolia, au Mississippi. Il occupera la scène de l’Amphithéâtre le 23 août.

Aussi le 23 août: Diunna Greenleaf, gagnante de l’International Blues Challenge à Memphis en 2005 et gagnante du Prix Koko Taylor aux Blues Music Awards en 2014, mélangera le soul et le gospel au blues durant sa prestation. Elle sera accompagnée par le guitariste québécois Mike Goudreau et son groupe pour débuter la soirée.

Les spectacles de Melissa Etheridge, Los Lobos, Vintage Trouble et de Coco Montaya avaient déjà été annoncés il y a quelques semaines. La programmation du centre-ville sera dévoilée prochainement.

Les passeports du festival sont en vente au www.3renblues, au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819 380-9797.