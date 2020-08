Trois-Rivières en Blues, format 2020

L’organisation de Trois-Rivières en Blues tiendra une édition bien spéciale de son festival à l’Amphithéâtre Cogeco avec trois soirs de festivités, du 20 au 22 août. En effet, Angel Forrest (20 août), le réputé guitariste Jack De Keyser (21 août), ainsi que l’excellent groupe Blackburn Brothers (22 août) fouleront les planches de l’amphithéâtre trifluvien. Pour leur part, Dwane Dixon, le Ben Racine Band et le Justin Saladino Band s’assureront d’apporter une ambiance festive et tout en blues alors qu’ils performeront lors des fameux «Tailgates».

«Nous sommes excessivement enthousiastes de pouvoir finalement présenter une édition spéciale et adaptée de Trois-Rivières en Blues à l’Amphithéâtre Cogeco, a commenté Christian Gamache, président de Trois-Rivières en Blues. Il était important pour notre organisation de profiter de cette occasion pour renouer avec les amateurs de musique blues qui nous sont fidèles depuis de nombreuses années.»

«C’est dans le respect des mesures émises que nous présentons une programmation de qualité mettant en vedette des artistes canadiens d’excellence qui sauront plaire aux amateurs. Les spectateurs profiteront de trois belles soirées où la musique blues sera à l’honneur.»

Suite aux nouvelles directives sanitaires des autorités émises il y a quelques jours, ce sont devant 250 spectateurs que les artistes pourront présenter leurs concerts sur la scène extérieure de l’Amphithéâtre. Ces derniers devront se procurer un passeport afin d’assister à l’un ou l’ensemble des spectacles offerts dans le cadre de cette édition spéciale du festival.

Les spectateurs retrouveront la configuration habituelle de l’Amphithéâtre et prendront place dans les sièges rouges pour ces représentations. Le cout du passeport se détaillera à 43,49$ (plus taxes). Ceux-ci seront mis en vente le vendredi 14 août, dès 11h, au www.3renblues.com et au www.amphitheatrecogeco.com.

Jeudi, 20 août 2020

Angel Forrest – scène principale – 20h30

En 1988, Angel Forrest a commencé une carrière musicale qui allait s’étendre sur trois décennies et qui continue encore aujourd’hui. Plusieurs grands classiques ont figuré sur son premier album, Secondhand Blues. Le travail de l’énergique chanteuse a immédiatement attiré l’attention des critiques et de nouveaux fans.

​Son premier album de chansons originales, Here For You, s’est vendu à 30 000 exemplaires et a été suivi de d’autres longs jeux célébrés, incluant son album de Noël Wonderland, l’album Come Alive ayant reçu plusieurs prix aux Maple Blues Awards, ainsi que Mother Tongue Blues, nommé dans la catégorie Enregistrement de l’année de la soirée de la Toronto Blues Society en 2014. Son plus récent opus live, Electric Love, a figuré au sommet des classements mondiaux de blues. L’artiste montréalaise a été sacrée chanteuse de l’année six fois d’affilée aux Maple Blues Awards entre 2013 et 2018. Jamais limitée au blues, la finaliste 2018 du Memphis International Blues Challenge chante dans tout le spectre du country, du rock et du blues.

Dwane Dixon – Tailgate – 19h

Le guitariste montréalais Dwane Dixon est un excellent ambassadeur du «Roadhouse blues». Stevie Ray Vaughn, Billy Gibbons et Jeff Healy sont certes des figures dominantes de sa vision du blues électrique costaud. Avec deux albums au compteur, dont son plus récent Working Man’s Blues, il ne laisse plus personne indifférent!

Vendredi, 21 août 2020

Jack de Keyzer – Scène principale – 20h30

Depuis 46 ans, soit environ quelques millions de kilomètres plus tard, le bluesman, guitariste, chanteur et auteur-compositeur, Jack de Keyzer, sillonne la route, les chemins de fers et la voie des airs pour faire découvrir sa musique blues à la guitare partout au Canada et dans le monde. Avec 11 disques, deux prix Juno et sept Maple Blues Awards à son actif, de Keyzer livre la marchandise partout, à chaque fois qu’il se produit. Jouant plus de 100 spectacles par an, la musique de Keyzer est imprégnée du blues de Chicago, avec un large éventail d’influences.

Ben Racine Band – Tailgate – 19h

Au cours des dernières années, le Ben Racine Band a été l’un des groupes de blues les plus acclamés par la critique à Montréal. Ben Racine, connu pour son talent vocal exceptionnel, apporte ses performances émouvantes partout où il va.

Son premier disque One Of A Kind a été nominé aux Maple Blues Awards en 2013 et la reconnaissance n’a jamais cessé depuis… Le son du groupe provient d’une section rythmique incroyablement serrée, de cornes hurlantes et d’une guitare tranchante comme un rasoir. Un groove signature qui les a amenés à soutenir plusieurs grands artistes de blues comme Kenny Blues Boss Wayne, Andria Simone, Shakura S’Aida, Curtis Salgado, Thornetta Davis et Dawn Tyler Watson. Le groupe figure sur les deux plus récents albums de cette dernière, soit Jawbreaker et Mad Love et performe avec elle depuis quatre ans. Cela les a conduits à remporter l’International Blues Challenge 2017 à Memphis où Ben a été nommé guitariste de l’année en remportant le Albert King Award. Mad Love a remporté le prix Juno et le prix Maple Blues du meilleur album de blues en 2020. Pour fêter ses 10 ans en 2019, le groupe a réalisé un album live (Live à Montréal) qui a été nominé meilleur album live aux Independant Music Awards et aux Independant Blues Awards. Un « must » pour tout fan de blues qui apprécie l’écriture de chansons vraiment originale imprégnée d’une âme de corps et des jours dorés du R&B.

Samedi, 22 août 2020

Blackburn Brothers – scène principale – 20h30

Une famille musicale, dont le nom est intimement liée à l’histoire musicale et sociale du Canada, Blackburn est composé de trois frères talentueux. Leurs albums et leurs performances sont un mélange de soul, de R&B, de funk et, bien sûr, de blues. Blackburn Brothers s’est livré à des performances incroyables au fil des années. Plusieurs festivals les redemandent grâce à leurs prestations festives et contagieuses! Le groupe a eu le privilège de faire la première partie du spectacle du célèbre Dr. John aux États-Unis ainsi a participé au White Mountain Boogie Blues Festival au New Hampshire. Ils ont gagné le coup de cœur au Festival International du Blues de Tremblant en 2017 et participé au festival Trois-Rivières en Blues, Festival de Blues de Val d’Or, Festival de Blues de Donnacona et le Festival International de Jazz de Montréal. Maintenant établi comme le groupe festif des festivals, Blackburn Brothers continue de prendre leur place sur la scène internationale ayant participé au International Blues Challenge à Memphis et il participera au festival de Tampa Bay et au Beaches Jazz and Blues Festival au Panama.

Justin Saladino Band – Tailgate – 19h

Le montréalais Justin Saladino mène depuis plusieurs années un groupe de blues, roots et rock qui carbure à la guitare et dont les spectacles transcendent toujours plus les œuvres endisquées. Les spectacles dynamiques de ce groupe mettent en lumière une polyvalence et une originalité des plus captivantes. Le Justin Saladino Band a à son actif deux albums de chansons originales, soit le EP No Worries, paru en 2016, et plus récemment A Fool’s Heart, en 2018. Les compositions, inspirées d’une palette colorée de genres et de styles, passent avec fluidité des textures suaves du R&B aux riffs plaintifs du blues. Le groupe a été mis en nomination à titre de Nouvel artiste de l’année 2018 au Canada à l’occasion de la 21e édition des prix Maple Blues et il a également été choisi pour représenter le Québec à la compétition mondiale de l’International Blues Challenge de 2019, à Memphis, au Tennessee où plus de 200 artistes de tous azimuts se sont affrontés. Le groupe n’en est pas à ses premières armes sur le circuit des grands festivals: il s’est produit plusieurs fois au Festival international du Blues de Tremblant, et sur les scènes du Festival international du jazz de Montréal, du Bluesfest d’Ottawa et du Festival d’été de Québec.