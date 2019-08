Trois-Rivières en Blues dévoile une quarantaine de spectacles gratuits

L’organisation de Trois-Rivières en Blues a dévoilé l’ensemble des artistes qui composeront la programmation gratuite de la Scène Fix Auto/Napa, située sur la rue Badeaux, ainsi que dans certains bars et restaurants du centre-ville de Trois-Rivières.

En tout, ce sont 25 artistes qui se produiront sur les différentes plateformes du centre-ville pour un total de 42 spectacles gratuits.

Sur la Scène Fix Auto/Napa, le festival accueillera Endrick & The Sandwiches pour une première fois le jeudi 22 août, à 19h30. Le lendemain, c’est Rick Estrin & The Night Cats qui prendront d’assaut la scène, également à 19h30, pour une soirée en compagnie de l’harmoniciste californien. La journée du samedi s’amorcera dès 12h30 avec South Breeze, suivi de Danielle Nicole en formule duo, Ben Racine Band, Lachy Doley et Paul Deslauriers Band. Ce sera ensuite Jack de Keyzer de prendre possession de la scène à 19h30, une icône du blues canadien que les détenteurs de passeports à l’Amphithéâtre auront pu voir le jeudi en ouverture de Melissa Etheridge.

Pour conclure Trois-Rivières en Blues, les festivaliers pourront assister, dimanche 25 août, au concours Québec à Memphis dès 12h30. Le gagnant ou la gagnante pourra représenter la Société blues de Montréal à Memphis lors de la 36e présentation de l’International Blues Challenge en 2020.

Ensuite, ce sera au tour Breen Leboeuf avec Night Bluemers à 15h15, suivi du Steve Strongman Band à 17h, et de Blackburn à 18h30. Le Trois-Rivières en Blues se terminera avec le Danielle Nicole Band, en direct de la Scène Fix Auto/Napa, à 20h.

Pas moins de dix bars et restaurants accueilleront les spectacles de différents artistes blues. Dès 18h30 chaque soir, ces performances pourront être vues à La Maison de Débauche par le Carlito, au pub irlandais Le Trèfle, au restaurant Le Grill, au Poivre Noir, au Bistro l’Ancêtre, au restaurant O’Centro Pub & Grill, au Angéline Bar Ristorante, au Nord-Ouest Café, au bar l’Embuscade et au Brasier 1908.

En rappel…

Les amateurs de blues se donneront rendez-vous à l’Amphithéâtre Cogeco où une impressionnante brochette d’artistes performera le jeudi, vendredi et samedi soir. Notons, entre autres, les performances des têtes d’affiche Melissa Etheridge (22 août), Colin James (23 août) et Los Lobos (24 août). Ces spectacles sont accessibles via le passeport valide pour les trois journées de spectacles.

Ledit passeport se détaille à partir de 75$ (plus taxes) dans la section assise de l’amphithéâtre et à 40$ (plus taxes) dans l’esplanade gazonnée. Ceux-ci sont présentement en vente au 3renblues.com, au amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819-380-9797.