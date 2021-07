Trois-Rivières en Blues dévoile le reste de sa programmation

L’organisation du Festival Trois-Rivières en Blues a dévoilé les derniers artistes qui compléteront la programmation de son édition 2021. Le groupe américain Larkin Poe, le chanteur au coffre imposant Sugaray Rayford, le groupe trifluvien Night Bluemers avec comme invité Breen Leboeuf, le légendaire Downchild Blues Band et le pianiste bluesman Kenny Blues Boss Wayne fouleront la scène extérieure de l’Amphithéâtre Cogeco entre le 19 et 21 août prochains.

L’ensemble des spectacles présentés à l’Amphithéâtre Cogeco est accessible grâce au passeport du festival se détaillant entre 53,75$ et 77,75$ (plus taxes). Ces derniers sont disponibles dès maintenant via le 3renblues.com, amphitheatrecogeco.com et par téléphone, tous les jours, de 11h à 18h, au 819-380-9797.

Rappel de la programmation complète de l’événement:

Jeudi 19 août

Dawn Tyler Watson | 20h

Michel Pagliaro | 21h45

Vendredi, 20 août

Kenny “Blues Boss” Wayne | 19h

Larkin Poe | 20h

Colin James | 21h45

Samedi, 21 août

Night Bluemers avec comme invité Breen Leboeuf | 19h

The Legendary Downchild Blues Band | 20h30

Sugar Ray Rayford | 21h45

_________________

Larkin Poe

Le groupe folk-rock-blues issu de l’état de la Géorgie et basé à Nashville est l’affaire des deux sœurs Lovett, Rebecca, 30 ans, chanteuse, guitariste acoustique, électrique, mandoliniste et pianiste et de Megan Lovell, 32 ans, aux harmonies vocales et aux guitares lap steel et Dobro.

En 2010, le duo publie quatre EP (mini-album) la même année en hommage aux quatre saisons. Venom & Faith grimpe au sommet du palmarès Billboard blues en 2018 et se mérite une nomination aux Grammys. Self Made Man, quatrième album studio des deux femmes, paraît en 2020. Souvent comparé aux Allman Brothers, Larkin Poe était de la prestigieuse affiche au Festival de Glastonbury et au O2 Arena à Londres en 2014, en plus de participer au projet-disque de T-Bone Burnett la même année; en 2015 les soeurs remettent ça, cette fois avec Elvis Costello.

Kindred Spirits, le cinquième disque de LP, sort en novembre dernier. Un disque de reprises de chansons d’Elvis Presley, Lenny Kravitz, Robert Johnson, Neil Young, Elton John et plusieurs autres. Les frangines ont récemment joué sur la chanson Stackin’ Bones du dernier album solo de Billy Gibbons (ZZ Top) et chanté le Star Spangled Banner avant une course de NASCAR sur le toit d’un immeuble à Nashville le 21 avril dernier!

En grande exclusivité canadienne, le festival offre Larkin Poe en primeur aux festivaliers, moins d’un mois avant le début du Monster Energy Outbreak Tour qui débute en septembre. Une grande soirée où l’héritage musical du sud planera allègrement sur la marée humaine venue à sa rencontre. Rendez-vous obligatoire!

Sugaray Rayford

Puissant chanteur de soul et de blues au coffre imposant, Caron Nimoy ‘’Sugaray » Rayford fait un grand retour au festival! Avec une discographie de cinq albums dont le dernier, Somebody Save Me, qui a été nommé aux Grammy Awards dans la catégorie Blues contemporain, le chanteur a aussi raflé à ce jour trois Blues Music Awards (dont le prestigieux B.B. King Entertainer of The Year qu’il a de nouveau gagné en 2020!) À 52 ans, le texan d’origine et ancien joueur de football est devenu le plus grand chanteur de blues de la planète, parce qu’il emmène tout le monde dans son imparable sillon grâce à un charisme fou sur scène et une dégaine qui ne trompe pas! On a aussi vu le maître en action aux côtés du groupe The Mannish Boys au fil des ans, mais son ascension en tant que soliste est terrifiante. Place à la grande messe du soul et du blues qui libère et purifie!

Night Bluemers avec comme invité Breen Leboeuf

Les six membres du super groupe de Trois-Rivières nous arrivent avec une fabuleuse récolte de chansons sur ce nouveau disque, Welcome Aboard the Midnight Train. L’esprit du blues plane allègrement et c’est exécuté avec l’assurance tranquille de vétérans qui connaissent leurs repères. Fondé au début des années 2000 par le guitariste Christian Gamache et le bassiste Jean Boudreau, Night Bluemers (Coco Livernoche, batterie, Pierre Verville, piano, claviers, etc., Normand Béliveau, voix et guitare) peut aussi se targuer d’avoir Breen Leboeuf (Offenbach) dans ses rangs. Qui dit mieux? Le blues sous toutes ses déclinaisons joué par des érudits? Divertissement garanti!

The Legendary Downchild Blues Band

La tournée 50e anniversaire du légendaire groupe de Toronto reprend de plus belle avec une première escale au festival! Le guitariste et harmoniciste Donnie Walsh ‘’Mr. Downchild » a endisqué 19 albums de blues décapant et au passage inspiré les comédiens Dan Akroyd et John Belushi à réaliser le film The Blues Brothers! En effet, deux chansons de Downchild Blues Band font belle figure sur le disque des frères blues, Briefcase Full of Blues (1978): Shotgun Blues et (I Got Everything I Need) Almost.

Avec des chansons comme Flip Flop Fly pour faire lever la soirée et le jump-blues irrésistible mêlé au soul que les vétérans sont capables de générer, pas de doute que les assoiffés de blues recevront quelques bonnes rasades de leur élixir! Donnie Walsh a été intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en 2019 aux côtés de Neil Young, Joni Mitchell et Leonard Cohen. On les espérait depuis longtemps, enfin l’attente en valait la peine. Le temps est venu de marcher sur des hauts sommets… et de les accueillir en héros!

Kenny Blues Boss Wayne

On le surnomme Boss of the Blues, Gentlemen of The Boogie Woogie. Le grandissime pianiste a depuis longtemps quitté la Californie de son enfance afin d’établir son lieu de résidence au Canada, en Colombie-Britannique plus précisément. Issu des plus authentiques écoles du piano blues, de Ray Charles à Pinetop Perkins, en passant par Pete Johnson et Otis Spann, il promène ses doigts sur les notes de bois et d’ébène avec une élégance suave et subtile.

Intronisé au Boogie Woogie Piano Hall of Fame en 2017, il a aussi raflé quelques prix Junos et Maple Blues. À 75 ans, le temps n’a aucune emprise sur lui comme l’on pourra le constater lors de cette performance exclusive et très attendue aux côtés du Ben Racine Band qui sera son carrosse doré de cuivre.