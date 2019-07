Trois-Rivières durable a le vent dans les voiles

La Fondation Trois-Rivières pour un développement durable, un organisme de conservation des milieux naturels et de promotion du développement durable, devient la Fondation Trois-Rivières durable.

Un nouveau logo a été conçu pour l’occasion.

Quatre axes stratégiques ont été définis: mettre en place une stratégie de conservation des écosystèmes, rallier et mobiliser la communauté au développement durable, former et accompagner les acteurs du changement et promouvoir le développement durable.