Trois-Rivières demande la réouverture du lien interrives La Gabelle

La Ville de Trois-Rivières demande la réouverture du lien interrives de La Gabelle étant donné son caractère régional et demande au gouvernement du Québec de financer les coûts afférents aux infrastructures qui doivent être réalisées pour permettre le rétablissement du lien dans les plus brefs délais.

Trois-Rivières appuie ainsi les municipalités de Saint-Étienne-des-Grès et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel dans leur demande au gouvernement provincial.

«C’est un enjeu qui concerne aussi les citoyens de Trois-Rivières, souligne le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche. Le maire de Saint-Étienne-des-Grès, Robert Landry, nous a contactés pour demander notre appui dans ce dossier, ce qu’on a fait. Ça va de soi.»

D’importants travaux d’aménagement pour assurer la sécurité des travailleurs d’Hydro-Québec et celle des usagers de la route doivent être effectués avant la réouverture du lien.

Comme la facture est estimée à plus de 200 000 $ et qu’Hydro-Québec n’entend pas assumer tous les frais, les municipalités de Saint-Étienne-des-Grès et Notre-Dame-du-Mont-Carmel se tournent vers une aide gouvernementale par le biais du Fonds d’appui au rayonnement des régions.

Pour les maires, Robert Landry et Luc Dostaler, il est hors de question de puiser à même les budgets municipaux pour défrayer les coûts de ces travaux. (M.E.B.A.)