Trois-Rivières courtise les jeunes adultes

De l’espace pour respirer, moins de temps sur la route, une grande maison pas trop chère avec une cour pour voir grandir ses enfants, des espaces de télétravail inspirants, voilà ce que propose Trois-Rivières dans une nouvelle campagne visant à séduire les jeunes adultes québécois.

Pour ce faire, la campagne promotionnelle insiste sur la qualité de vie et le marché immobilier plus abordables que dans les autres grandes villes du Québec.

«Habiter à Trois-Rivières, c’est également moins de temps sur la route et plus de temps pour soi! Ici, c’est tout à fait possible de quitter la maison à 7 h 45, de laisser ses enfants à la garderie à 8 h et de saluer son équipe de travail à 8 h 20. Tout est accessible facilement et sans problème de circulation», souligne la campagne publicitaire.

Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières fait aussi remarquer que le marché de l’emploi a repris du galon dans les derniers mois, de sorte que les besoins sont criants dans plusieurs secteurs, dont les technologies de l’information, les télécommunications, l’usinage, l’aéronautique, la logistique et les technologies environnementales.

Ce sont près de 300 postes qui sont disponibles dans ces secteurs.

La première publicité de 30 secondes sera diffusée ce soir durant le Bye Bye 2020 dans la grande région de Montréal. La campagne se poursuivra ensuite à la télévision jusqu’au 23 janvier sur les ondes de plusieurs chaînes.

Les détails de la campagne sont réunis sur le site Web www.jarrivetroisrivieres.com. (M.E.B.A.)