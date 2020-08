Trois-Rivières confinée à cause d’un incendie

Un incendie survenu le 5 août à l’usine Somavrac a engendré le confinement de toute la ville de Trois-Rivières.

La brasier s’est déclaré en après-midi. Au départ, seulement les commerces et résidences situés dans un périmètre de 800 mètres étaient concernés par le confinement préventif. Plus tard en soirée, cette mesure a été appliquée à toute la ville. On a demandé aux citoyens de rester à l’intérieur, de fermer les portes et les fenêtres, de boucher les trous d’aération et d’arrêter la ventilation.

L’Organisation municipale de la sécurité civile et la Direction de la santé publique ont collaboré à l’opération, avec le personnel du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Au courant de la nuit, l’incendie a été maîtrisé et l’avis de se mettre à l’abri a été levé.