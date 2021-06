Trois-Rivières aura son Grand PoutineFest

Le Grand PoutineFest débarque à Trois-Rivières, du 27 au 29 août prochain, en direct du centre commercial Les Rivières. Au menu, une nouvelle édition sécuritaire et respectant les règles de la Santé publique sera mise en place afin de vous faire profiter des poutines originales et exotiques.

Familles et amis seront invités à savourer l’un des plats québécois par excellence, réinventé à toutes les sauces lors de ce festival haut en saveurs présenté par Archibald microbrasserie. D’ailleurs, il sera possible de vous rafraichir avec les produits Archibald et de la limonade maison, notamment.

L’entrée sur le site sera gratuite et les soirées de vendredi et samedi seront animés par des artistes du Cirque Éloize.

Horaire du festival

27 août (vendredi) : 17h-21h

28 août (samedi) : Midi-21h

29 août (dimanche) : Midi-20h