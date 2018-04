Trois-Rivières ajoute un voltigeur format géant

CAN-AM. Les Aigles de Trois-Rivières se sont entendus avec le voltigeur format géant Michael Suchy. Le choix de 5e ronde des Pirates de Pittsburgh à l’encan de 2015 alternera entre le rôle de frappeur désigné et celui de joueur de champ extérieur.

Suchy a connu des débuts fracassants dans l’organisation des Pirates. En 2015, il a frappé 10 circuits, réussi 34 doubles et produit 76 points en 127 matchs au niveau A. Récemment, il a maintenu une moyenne au bâton de.299 et de puissance de .540 avec les Blue Sox de Sydney dans la Ligue de l’Australie.

«Michael (Suchy) est un véritable athlète avec un curriculum vitae plus qu’intéressant. Il a tous les atouts pour être un bon frappeur désigné dans notre ligue. Il est aussi un bon voltigeur ce que nous permettra d’accorder du repos à certains joueurs à l’occasion», explique TJ Stanton, entraîneur-chef.

Suchy rejoindra ses nouveaux coéquipiers le 7 mai prochain lors de l’ouverture du camp d’entraînement. (JC)

Alignement 2018

Lanceurs

LP – Yender Caramo, Vétéran

LP – Kramer Sneed, Vétéran

LP – Ethan Elias, LS-4

LP – Chris Murphy, LS-1

LP – Tyler Garkow, Recrue

R – Shaun Ellis, LS-5

R – Philip Walby, LS-4

R – Angel Rincon, LS-4

Avant-champ

R – Anthony Hermelyn, LS-2

1e but – Kevin Cornelius, LS-3

2e but – Taylor Oldham, LS-4

3e but – Taylor Brennan, LS-5

AC – Sam Dexter, LS-1

Joueur d’utilité – David Glaude, Recrue

Voltigeurs

V – Javier Herrera, Vétéran

V – Alberth Martinez, Vétéran

V – Alexi Colon, LS-4

V – Michael Suchy, LS-3

Entraineurs

G – TJ Stanton

EL – Matthew Rusch

EF – Kole Zimmerman