Trois-Rivières adopte sa politique jeunesse

La Ville de Trois-Rivières est maintenant dotée d’une politique jeunesse. Au total, 3000 jeunes âgés entre 12 et 35 ans ont été interpellés à l’aide de sondages et de groupes de discussion pour mener à l’élaboration de la Politique jeunes : bâtisseurs d’avenir.

L’exercice a permis de compiler les idées afin de faire ressortir ce qu’ils souhaitent pour leur ville. Quatre grands axes ont été dégagés : une citoyenneté inclusive permettant aux jeunes de jouer un rôle actif dans leur communauté, une ville verte pour les jeunes d’aujourd’hui et de demain, un milieu de vie dynamique où les jeunes peuvent s’évanouir et une ville étudiante, une économie et des emplois d’avenir.

La Politique jeunes : bâtisseurs d’avenir vise à instaurer un dialogue permanent entre les jeunes citoyens et leur ville. Ils sont invités à s’impliquer et à contribuer pour bâtir une ville à leur image et branchée sur leurs réalités.

«La politique jeunesse se veut complémentaire aux autres politiques de la Ville de Trois-Rivières. L’idée est d’installer un dialogue permanent avec la jeunesse et d’encourager le plein développement du potentiel des jeunes. On veut stimuler leur participation, aller à leur rencontre, réfléchir avec eux et encourager leur audace et leur esprit d’initiative. On sent que les jeunes veulent s’impliquer de différentes façons et de nouvelles façons», explique Sébastien Morin, directeur général du Carrefour jeunesse emploi de Trois-Rivières et président du comité de la politique jeunesse.

Un comité consultatif multidisciplinaire doit maintenant travailler sur le plan d’action qui découlera de la politique.

La Ville a déjà prévu de développer une stratégie de communication jeunesse pour informer les jeunes là où ils sont et d’instaurer un programme pour soutenir les différentes initiatives jeunesse, notamment en matière de développement durable, d’environnement, d’entrepreneuriat et d’inclusion.

Pour le conseiller municipal du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier, l’adoption de cette politique jeunesse représente une voie d’avenir pour les jeunes de 12 à 35 ans.

«Je souhaite que d’autres jeunes se mettent de l’avant et réalisent leurs idées pour qu’eux aussi s’impliquent et concrétisent leurs compétences. C’est toute la communauté qui en bénéficie. L’adolescence et le début de l’âge adulte sont des périodes déterminantes. La Ville et ses organismes doivent y jouer un rôle et, grâce à cette politique, aller encore plus loin de concert avec les jeunes», témoigne-t-il.

«On a une jeunesse qui regorge de vie, qui est engagée et qui veut faire la différence. On veut évoluer dans un environnement qu’on aura contribué à bâtir. On a senti qu’on était écouté. On peut en ressortir tous gagnants. C’est un bond fantastique vers le futur, vers une ville tournée vers ses jeunes. Je suis sûre que ça va ouvrir la porte à beaucoup de projets», ajoute Alyson Mercure, présidente de l’Association générale des étudiants du Cégep de Trois-Rivières.

L’environnement, un enjeu important

D’après les résultats de la consultation, l’environnement est un sujet important pour les jeunes.

Près des deux tiers des jeunes ont mentionné ce sujet comme faisant partie des trois sujets auxquels ils accordent le plus d’importance. Parmi ceux ayant identifié le sujet comme étant important, 68% d’entre eux estimaient que c’était parce que les changements climatiques représentaient une menace urgente pour l’avenir de la planète et les générations futures.

Le tiers d’entre eux ont aussi identifié le compost comme une pratique à améliorer à Trois-Rivières. Également, 14% des jeunes sondés ont identifié le transport comme un axe d’intervention important qui doit être travaillé et 13% ont souligné l’importance d’agir en matière de verdissement des milieux urbains, notamment par le biais de l’agriculture urbaine et la protection de milieux naturels.

La thématique Arts et culture a été retenue parmi les priorités chez 32% des jeunes ayant participé à la consultation. Environ 30% considèrent qu’il importe d’accroître le nombre d’activités culturelles, de loisirs et sportives. Aussi, environ 20% des répondants considèrent que la vie de quartier pourrait être améliorée grâce à différents aménagements urbains.

«Par sa politique jeunesse, la Ville de Trois-Rivières s’engage à soutenir l’émergence d’initiatives jeunesse innovantes et à stimuler le développement du plein potentiel des jeunes. Nous souhaitons une ville dans laquelle ils se reconnaissent et où ils pourront s’épanouir, tant dans leur vie scolaire, sociale que professionnelle», complète le maire Jean Lamarche.

Une vingtaine de partenaires locaux ont contribué à la création de cette politique jeunesse.