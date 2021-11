Trois-Rivières actualise sa Politique culturelle

En actualisant sa Politique culturelle, Trois-Rivières souhaite favoriser la vitalité culturelle de son territoire.

Émanant d’une vaste démarche de consultation d’organismes, de partenaires, d’artistes et de citoyens, et appuyée par un comité de révision auxquels plus de 23 intervenants ont participé, cette mise à jour de la Politique culturelle, la troisième depuis 1993, cible de grands objectifs, différentes orientations en matière d’intervention culturelle qui se déclinent en engagements plus précis.

Parmi les engagements ciblés, la Ville et ses partenaires paramunicipaux souhaitent notamment : développer une programmation culturelle variée et accessible, contribuer au rayonnement des organismes culturels locaux, développer le réseau des bibliothèques comme acteur de proximité et inciter le milieu culturel à adopter des pratiques écoresponsables.

Une approche collaborative avec les Premières Nations fait également partie des engagements pris.

La mise en oeuvre de la Politique culturelle s’appuiera sur la contribution de différents intervenants dont Culture Trois-Rivières qui en demeure le principal responsable.

Adoptée en 2010, la précédente Politique culturelle aura connu d’importantes réalisations dont l’ouverture de Boréalis et de l’Amphithéâtre Cogeco, la création d’importantes initiatives de médiation culturelle, dont notamment des programmes favorisant l’accessibilité à la culture, la bonification des prestations artistiques gratuites dans les parcs, l’animation dans les bibliothèques, la médiation à la lecture dans les CPE et camps de jour. Soulignons également la signature d’une entente régionale avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, l’adoption d’une Politique du patrimoine, la rénovation de l’église St. James et bien d’autres encore. (A.L.)