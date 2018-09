Trois-Rivières accueillera le Grand forum de la prévention du suicide

COMMUNAUTÉ. L’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) tiendra le Grand forum de la prévention du suicide, du 3 au 5 octobre, à Trois-Rivières. À cette occasion, des intervenants, chercheurs et citoyens, dont 70 conférenciers de grande qualité, sont attendus et feront de cet événement un rendez-vous incontournable d’échange sur cet enjeu de société.

Près de 45 conférences sont au programme sur des sujets tels que la prévention du suicide à l’ère numérique, dont l’intervention par clavardage et texto, les interventions efficaces et prometteuses dans des milieux variés (scolaire, agricole, hospitalier, etc.), ou encore les stratégies nationales en prévention du suicide.

Pour la réalisation de ce forum, l’AQPS collabore de près avec son partenaire local, le Centre de prévention du suicide Accalmie, de Trois-Rivières.

Son directeur général, Luc Massicotte, souligne que «cet événement favorise la mobilisation des acteurs clés de la prévention du suicide. Au lendemain du Grand forum, c’est tout un réseau de gens engagés qui repartiront dans leur milieu avec des idées innovantes pour poursuivre les efforts de prévention du suicide, que ce soit dans le développement de stratégies ou dans le déploiement de services à la population».

Programmation détaillée et inscription : www.aqps.info/grandforum