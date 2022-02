Trois-Rivières à Table, édition 2022

Trois-Rivières Centre présente l’édition 2022 de l’événement Trois-Rivières à Table, qui aura lieu toutes les fins de semaine du mois de mars (mercredi au samedi).

Issus d’un jumelage entre producteurs et chefs de la région, les 15 restaurants participants proposent leur menu découverte gastronomique en trois services au prix unique de 45$, et ce, pour une 7e année consécutive.

Rappelons que Trois-Rivières à Table a pour but de rassembler producteurs et chef de régions. En effet, chaque restaurateur est donc jumelé à deux producteurs locaux qui ont pour objectif de mettre en valeur les produits de celui-ci.

Les restaurants participants sont Angéline Bar Ristorante, Épi Buvette de quartier, La maison de débauche par le Carlito, Le Bette, Le Buck Pub Gastronomique, Le Castel, Les Contrebandiers, Le Grill, Le Lupin, Le Pot Papilles et cocktails, Le Temps d’une Pinte, Madame Woo, Mezcal Taqueria, Poivre Noir et Sushizo.

Du côté des producteurs, on retrouve la Ferme Laprodéo, Ferme les Dalles, Ferme les voltigeurs, Fromagerie l’Ancêtre, Fromagerie des Grondines, Fumée des monts, Les Bou d’ail, Le Temps d’une Pinte, Multi Eco, Multi-Ferme, Prendre Racines, Rieur Sanglier et Safrana.

Pour plus d’information, visitez le 3rivieresatable.ca. Vous pourrez y découvrir les producteurs et restaurateurs, ainsi que leurs menus en lien avec l’événement, à compter du 1er mars. Cette proposition culinaire se déroulera, plus précisément, du mercredi 2 au samedi 5 mars, du 9 au 12 mars, du 15 au 19 mars, pour finir du 21 au 26 mars. (JC)