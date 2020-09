Trois projets de la Mauricie seront accélérés

Le caucus des députés de la Mauricie a souligné l’importance de l’adoption du projet de Loi 66, loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure, pour la région. Concrètement, la population de la Mauricie bénéficiera de trois projets plus rapidement grâce aux mesures d’accélération prévues dans le projet de loi.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a en effet déposé ce projet de loi qui permettra d’accélérer la réalisation de 181 projets d’infrastructure au Québec le 23 septembre dernier, à l’Assemblée nationale. Le projet de Loi no 66 vise à alléger des procédures sans réduire ou modifier les normes existantes afin de démarrer plus rapidement les travaux d’importants projets d’infrastructure et ainsi stimuler l’économie.

«La reprise prudente et graduelle des activités ne peut, à elle seule, suffire à compenser les répercussions de l’arrêt de l’économie québécoise que nous avons subie au printemps dernier. Nous devons être proactifs et agir maintenant», a commenté Mme LeBel.

«Nous souhaitons accélérer des projets importants, sans tourner les coins ronds sur les plans de l’intégrité et de la protection de l’environnement. Vous pouvez compter sur un gouvernement à l’écoute, ferme sur les objectifs et innovant sur les moyens. Nous pouvons faire mieux et trouver de meilleures pratiques afin d’offrir aux Québécoises et aux Québécois les infrastructures de qualité qu’ils attendent avec impatience et une économie plus forte. Il est temps d’aller de l’avant!»

Le projet de Loi no 66 a été élaboré afin de répondre aux attentes de tous en matière de rigueur, d’intégrité et de protection de l’environnement. Il cible des mesures d’accélération bien définies et circonscrites visant l’expropriation, le domaine de l’État, l’environnement et l’aménagement et l’urbanisme. On estime les gains de temps entre 2 et 36 mois pour la réalisation des projets.

Voici les projets sélectionnés pour la Mauricie :