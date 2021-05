Trois organismes soutenus par Éclore fonds environnement

Le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac, Piliers verts et Nature-Action Québec ont vu leurs projets soumis au Programme de protection et mise en valeur d’Éclore fonds environnement Trois-Rivières être retenus.

Le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac obtient une subvention de 7679$ pour son projet de mise en valeur de la forêt Forestia, située à l’arrière du lieu historique. La réalisation d’une cartographie, d’un balisage et d’une signalisation efficace permettra de préserver ce milieu naturel.

«Nos visiteurs seront ainsi à même de jouir du milieu naturel pendant les quatre saisons, précise Yves-Laurent Godbout, président du Moulin seigneurial. Nos lettres patentes nous reconnaissent comme un lieu d’interprétation d’histoire et de culture. On y fait présentement entre la fonction de préservation et de mise en valeur du milieu naturel. Cette subvention tombe à point.»

De son côté, l’organisme Piliers verts pourra organiser un projet d’éducation environnementale et de médiation culturelle et artistique visant à favoriser le développement des connaissances, à mettre en valeur les ressources naturelles et assurer une meilleure protection de la rivière Millette. L’organisme reçoit une subvention de 4920$ pour réaliser ce projet en 2021 et 2022.

«Depuis le début de la pandémie, on a vu une augmentation dans la fréquentation de nos milieux naturels, fait remarquer Cindy Provencher, directrice de la Fondation Trois-Rivières Durable. J’espère que ces projets annoncés aujourd’hui contribueront au fait que les citoyens continueront de découvrir et de s’approprier les milieux naturels.»

Enfin, Nature-Action Québec pourra continuer ses efforts de protection de la Tourbière Red Mill grâce à une subvention de 100 000$ octroyée par Éclore fonds environnement Trois-Rivières.

Cette somme permettra d’ajouter environ 34 hectares supplémentaires de terres mises en conservation dans les milieux naturels de la tourbière. La réalisation de ce projet permettra de sécuriser la protection à perpétuité de près de 480 hectares de milieux humides de grande valeur écologique à l’intérieur des limites de la ville. Une seconde enveloppe de 12 571$ s’ajoute. Il s’agit d’une somme équivalente au montant des taxes foncières pour des terrains mis en conservation.

Le prochain appel de projets pour le Programme de protection et mise en valeur aura lieu se fera à l’automne 2021.