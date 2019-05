Trois nouvelles entreprises au District 55

TROIS-RIVIÈRES. Le Groupe Robin a annoncé la venue de trois entreprises au District 55. Il s’agit du concessionnaire Audi, du magasin de plein air Latulippe et d’Outfront Média, une entreprise offrant des produits d’affichage extérieur.

Pour le magasin de plein air Latulippe, il s’agira d’une troisième succursale, les deux autres étant situées à Québec et à Lévis. Il devrait ouvrir ses portes au printemps 2020. Il s’agit d’un investissement de plus de 12 M$ qui créera plus de 80 emplois.

«Ce sont trois commerces qui ne sont pas déjà dans la région. Ça amène du développement économique et de nouveaux emplois», indique Nellie Robin, présidente du Groupe Robin.

«Trois-Rivières n’a rien à envier aux autres villes, s’est exclamée la mairesse suppléante, Ginette Bellemare. On peut être fier de ce qui se fait chez nous. Ça prouve encore que Trois-Rivières prend sa place comme destination de choix pour les familles et les gens d’affaires.»

Le développement du District 55 se fera sur une période d’environ 10 ans. D’ailleurs, un bureau de ventes et de locations ouvrira cet été sur le site pour accélérer la construction d’habitations. Dans les prochaines semaines débutera la construction de quatre immeubles à huit logements.

D’autres annonces seront faites à l’automne.