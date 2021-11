Trois jours de grève pour les CPE

Les travailleuses et travailleurs des centres de la petite enfance (CPE) syndiqués à la CSN seront en grève les 2, 3 et 4 novembre dans le but d’accentuer la pression sur le gouvernement alors que les négociations s’intensifient.

À Trois-Rivières, huit CPE sont en grève: L’Arbre enchanté, Entre deux nuages, Jean-Noël Lapin, Petit navire, La Maisonnée, L’Univers de Mamuse et Méduque, Margo la lune et Le Coffre à jouets.

Après avoir manifesté devant leurs établissements respectifs mardi et mercredi, les travailleuses et travailleurs de la Mauricie et du Centre-du-Québec se rassembleront devant les bureaux des députés caquistes jeudi en fin d’avant-midi.

« Nous avons le devoir de continuer à mettre de la pression sur le gouvernement, déclare Suzy Gaillardetz, présidente du Syndicat régional des travailleuses et travailleurs en CPE du Coeur du Québec – CSN. Accepter ce que le gouvernement nous offre et signer une entente à rabais sont les pires choses que nous pourrions faire en ce moment. Ça ferait en sorte que les travailleuses continueraient d’être surchargées, qu’elles continueraient d’être sous-payées, et qu’elles continueraient de quitter leur emploi. «

En plus d’augmentations salariales équitables pour tous les titres d’emploi, les travailleuses et travailleurs revendiquent davantage de soutien pour les enfants à besoins particuliers, le respect des ratios d’enfants par éducateur ou éducatrice, ainsi que des solutions concrètes pour lutter contre la surcharge de travail.

Les 11 000 travailleuses et les travailleurs des CPE affiliés à la CSN se sont dotés d’un mandat de 10 jours de grève à la fin de l’été. Une première journée de grève a eu lieu le 24 septembre et deux autres les 14 et 15 octobre derniers.

» Nous sommes conscients que nos journées de grève peuvent compliquer la vie des parents et nous en sommes désolés, car nous savons que beaucoup d’entre eux nous appuient dans notre lutte, explique Mme Gaillardetz. Il est très malheureux que les parents aient à subir les conséquences de l’obstination du gouvernement, mais c’est un mal nécessaire si l’on veut sauver le réseau. »