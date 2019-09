Trois jours bien remplis pour les Journées de la culture

La Mauricie prendra part aux 23es Journées de la culture avec la tenue de plusieurs activités un peu partout sur son territoire. Du 27 au 29 septembre, ce sont plus d’une soixantaine d’événements gratuits qui seront offerts aux amoureux de la culture.

Parmi les 350 villes et villages québécois à célébrer les arts et la culture sous la thématique La rencontre – Tisser des liens, bâtir des ponts, on compte notamment Shawinigan, Trois-Rivières, Grandes-Piles, Lac-aux-Sables et Sainte-Thècle.

Comme le veut désormais la tradition des Journées de la culture, les festivités s’amorceront dans les établissements scolaires. Dans la région, les élèves et les enseignants de 32 écoles primaires chanteront en cœur les mots d’Elisapie, artiste canadienne d’origine inuit.

Shawinigan

L’organisme Piliers Verts, en collaboration avec des élèves de l’École alternative de l’énergie de Shawinigan et des citoyens du quartier, présente l’activité Rencontrons, un atelier expérimental d’impression de sérigraphies sur t-shirt et papier. Les objectifs poursuivis par l’organisme dans le cadre des Journées de la culture sont de sensibiliser et de soutenir la population dans l’adoption d’une culture écologique et solidaire.

Trois-Rivières

Dans le cadre de l’exposition de photographies d’archives du Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac, les enfants âgés de 6 à 12 ans sont invités à un atelier de fabrication de camera obscura, l’ancêtre de la photographie. Pour l’occasion, les jeunes pourront projeter des images dans les cameras obscura grâce à la lumière. Une section d’une des salles du musée sera également transformée en chambre noire afin de permettre aux visiteurs de faire l’expérience de la camera obscura en grand format.

Hérouxville

La Corporation de développement d’Hérouxville propose une journée porte ouverte au Domaine Tavibois où les arts, la culture et l’histoire se côtoieront. Se dérouleront notamment une visite de la chapelle en bois rond et de ses œuvres d’art, le dévoilement d’expositions sur le site (art religieux, exposition de photos et d’artéfacts), l’inauguration officielle du circuit des panneaux d’interprétation sur l’historique du site ainsi que le dévoilement d’une sculpture sur bois grandeur nature, gracieuseté de Madame Céline Mongrain, artiste locale.

La programmation complète des 23es Journées de la culture est disponible au www.journeesdelaculture.qc.ca.