Trois joueurs des Aigles avec l’Académie de baseball du Canada

BASEBALL. Trois joueurs de la filiale des Aigles de Trois-Rivières, produits de niveau Bantam AA, se sont vus sélectionner par l’Académie de baseball du Canada. Jaycob Lachance (Sainte-Anne-de-la-Pérade) et Yohann Dessureault (Trois-Rivières) poursuivront leur développement avec la formation U16, tandis que Louis Ager (Trois-Rivières) s’alignera avec l’équipe U18.

Entrevue Questions/Réponses

Quelle fut ta réaction et comment entrevois-tu la prochaine saison?

«J’étais vraiment content parce que c’est un gros exploit pour moi. La prochaine saison va être très importante et difficile, car nous allons jouer 90 matchs dont 30 dans la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ). J’ai beaucoup travaillé sur la location de mes lancers, plus particulièrement sur mes balles à effet.» – Jaycob Lachance

«Il y avait beaucoup de gars au camp et bon nombre d’entre eux ont connu un bon camp. Je suis vraiment content! La compétition était féroce, mais moi aussi j’ai connu un bon camp. Je suis vraiment fier! Quand j’ai su qu’on ferait des tournois en Floride, au Texas et à Atlanta, et qu’on affrontait les équipes de la LBJEQ, c’est devenu mon but depuis les derniers mois.» – Yohann Dessureault

«J’étais un peu surpris au départ, car je ne pensais pas vraiment faire l’équipe. C’était vraiment une de mes grosses ambitions, alors je suis vraiment content. J’attends la saison avec enthousiasme, car ce sera un gros été. Je continue de me préparer physiquement pour être prêt.» – Louis Ager

L’histoire de Raphaël Gladu (Trifluvien repêché par les Mets de New York) te fait-elle rêver?

«Raphaël est un exemple à suivre à la lettre, car il s’est rendu là non pas que par son talent, mais parce qu’il est très travaillant. Il va continuer jusqu’au bout» – Jaycob Lachance

«Raphaël est une inspiration, surtout qu’il vient de la Mauricie. Ça prouve qu’avec beaucoup d’efforts, on peut se rendre loin. Ça aide à pousser plus dans notre cheminement.» – Yohann Dessureault

«C’est certain que c’est un modèle pour nous. C’est motivant de voir qu’un joueur de la région se rendre aussi loin. Il faut suivre son exemple.» – Louis Ager

Entrevois-tu déjà une carrière au baseball?

«C’est sûr que le baseball serait le meilleur travail et meilleur plan de carrière pour moi, mais je suis encore jeune et il n’a aucun moyen de dire si je vais me rendre là ou pas. Par contre, je crois en mes chances.» – Jaycob Lachance

«Depuis que je suis jeune que je rêve d’atteindre la Ligue de baseball majeur ou les clubs-écoles. Je vais continuer de travailler pour y parvenir.» – Yohann Dessureault

«Je ne sais pas si j’ai le talent pour atteindre le baseball majeur, mais j’aimerais vraiment poursuivre mon développement dans un collège américain. C’est vraiment mon but pour le moment.» – Louis Ager

Un entraîneur fier… et peu surpris!

Mike Lachance est entraîneur-chef des Aigles de Trois-Rivières au niveau Bantam AA. Il a donc eu la chance de développer les trois principaux intéressés.

«Yohann (Dessureault) a toujours été un des meilleurs joueurs de baseball de son âge au Québec alors ce n’est pas une surprise. C’est un choix très éclairé. Il a toujours été très compétitif et il a remporté beaucoup de trophées individuels», confie-t-il.

«Jaycob (Lachance) a connu une progression plus tardive, mais toute une progression dans les deux dernières années, notamment sur le plan physique. Il possède de très bonnes habiletés mécaniques et il s’agit d’un lanceur très puissant.»

Et à propos de Louis Ager, qui poursuivra son développement avec l’équipe U18?

«Louis (Ager) est une très bonne sélection également. C’est un très bon lanceur en contrôle de ses tirs. Il maîtrise plusieurs lancers et c’est un lanceur gaucher, ce qui est plus rare. C’est beaucoup plus un lanceur de finesse qu’un lanceur de puissance», commente-t-il.

La saison des Aigles Junior s’amorcera le 12 mai, à domicile, face Coaticook. Ils disputeront, dès le lendemain, un programme double face à l’Académie de baseball du Canada U18.

Les 19 et 20 mai, ce sera au tour des jeunes Lachance et Dessureault, avec l’Académie de baseball du Canada U16, de visiter les Aigles Junior en direct du Stade Stéréo+.

L’Académie de Baseball du Canada (ABC)…

…est un centre d’entraînement qui offre un programme de baseball de haute performance pour les joueurs d’élite originaires de l’Est du pays et âgés entre 16 et 21 ans. Incorporée à Montréal en 1990, l’ABC a vu le jour grâce aux efforts communs de Baseball Canada, de Baseball Québec et des Expos de Montréal.

http://abc.baseballquebec.com/fr/index.html