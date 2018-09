Trois enjeux prioritaires pour Gaétan Leclerc

ÉLECTIONS. Le candidat péquiste dans le comté de Champlain, Gaétan Leclerc, entend miser sur des enjeux dans le domaine de la santé et de l’agriculture, en plus de s’attaquer aux problèmes de réseau Internet.

M. Leclerc parle d’abord «d’urgence d’agir» en ce qui a trait au Centre Cloutier-du Rivage. «On dirait qu’on perd des services au fur et à mesure!», martèle-t-il. «On dirait que le Centre est sur le respirateur artificiel. Il faut trouver un moyen de conserver un minimum de services pour les gens du bas du Cap, qui sont un peu délaissés.»

«Jean-François Lisée a avancé qu’il faut climatiser nos centres d’hébergement et les CHLSD. Si on regarde les unités de toit ici (au Centre Cloutier-du Rivage), ce sont des unités de chauffage et ventilation. Ce serait très facile de les remplacer par des unités de chauffage, ventilation et climatisation, surtout que plusieurs unités sont rendues en fin de vie.»

Monsieur Leclerc a également soutenu que les fermes de la région sont inquiètes et que les nombreuses coupures des dernières années les ont affaiblies, entre autres par le manque de main-d’œuvre et de rétention de la main d’œuvre.

«En ce qui a trait au Fonds d’investissement de la relève agricole (FIRA), on en ferait un FIRA + pour donner plus d’accessibilité, et être plus généreux et audacieux pour que notre relève se prenne en main et pour permettre aux jeunes d’aller de l’avant», ajoute-t-il.

Le candidat s’engage également à défendre l’accès Internet haute vitesse, plus particulièrement dans les régions de Mékinac et des Chenaux.

«Internet haute vitesse est important aussi, car ça fait partie de la vie de notre journalier. Internet haute vitesse doit être accessible partout, surtout dans les coins ruraux où la technologie moderne prend de plus en plus de place dans nos fermes.»