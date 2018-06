Les trois Chevaliers débarquent à Shawinigan

LHJMQ. En deuxième ronde, Shawinigan a repêché les centres William Veillette (28e) et Xavier Bourgault (33e), ainsi que le gardien de but Antoine Coulombe (35e). Les trois joueurs proviennent des Chevaliers de Lévis, formation de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec.

Les trois joueurs ont livré une entrevue avec l’organisation des Cataractes, via Twitter.

«C’est un rêve de jeunesse. Je ne pense pas que j’aurais pu tomber sur une meilleure organisation. C’est une organisation de prestige qui est ici depuis le début de la LHJMQ. C’est un feeling exceptionnel! C’est le fruit de mes efforts et je suis récompensé. Je suis un joueur qui donne toujours son 100% et qui va tout laisser sur la glace. Je peux jouer dans les deux sens, je peux marquer des buts et jouer des grosses minutes en avantage numérique.» – William Veillette

«C’est un moment incroyable! Depuis qu’on est jeune qu’on travaille pour atteindre des hauts niveaux et aujourd’hui, on atteint la LHJMQ et les choses sérieuses commencent. Je suis un joueur explosif avec un bon coup de patin. J’ai de très bonnes mains et je peux marquer des buts.» – Xavier Bourgault

«C’est une belle sensation qui n’arrive qu’une seule fois. Shawinigan a l’air d’une très belle ville et d’une grande organisation. Je ne m’attendais pas à sortir premier du côté des gardiens de but alors c’est tout un feeeling. Je suis un gardien agressif, je combats les rondelles et j’utilise beaucoup mon positionnement et mon gabarit. J’ai une bonne habileté derrière le filet» – Antoine Coulombe

