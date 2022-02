Trois carnavals pour célébrer l’hiver

Les familles de Trois-Rivières sont invitées à savourer les plaisirs de l’hiver en participant aux carnavals qui se dérouleront dans trois secteurs de la ville en février.

Durant ces trois journées de festivités, petits et grands auront droit à plusieurs activités gratuites sous la forme d’un parcours d’une durée d’environ une heure. Au programme: rallye-énigme, parcours de motricité, concours d’habileté et plus encore. De l’animation sera aussi au rendez-vous pour divertir les familles présentes.

En raison de la situation sanitaire actuelle, un maximum de 250 places est disponible à chacun des carnavals. Pour participer, les personnes intéressées doivent réserver leur plage horaire au v3r.net.

Horaire des carnavals

5 février: Parc Lemire (840, rue Saint-Paul) de 10h à 16h

19 février: Parc des Chenaux (150, rue Fusey) de 11h à 15h

26 février: Parc des Sarcelles (8100, rue des Sarcelles) de 10h à 16h