Trois bâtisseurs du tennis honorés

L’Association de Tennis de Trois-Rivières (ATTR) a célébré son 25e anniversaire en grand, en présentant deux tournois d’envergure, en plus de dévoiler une plaque commémorative où trois bâtisseurs ont été dévoilés.

En effet, les trois premiers noms honorés par l’ATTR sont Réjean Dallaire, François Giguère et Jacques Rinfret.

« On a célébré notre 25e avec deux week-ends d’activités. On a d’abord tenu la Coupe Jacques Rinfret, pour les 55 ans et +, qui se voulait une première pour nous. Ça nous a permis de mettre en avant-plan nos vedettes locales et on est vraiment content d’avoir eu, tant de ce côté que de notre tournoi AA (le Championnat du Club), beaucoup de joueurs de l’extérieur. C’est dans nos plans de devenir une destination tennis », explique Gilles Lajoie, président du conseil d’administration de l’ATTR.

Le tennis trifluvien a commencé au club Bellevue, situé en face du Salon de jeux, pour continuer pendant plus de 50 ans avec les belles années du Radisson. Par la suite le Tennis intérieur Mauricien, le Tennis 3R et le Club Martin Bergeron, avec huit terrains en terre battue, ont contribué à la pratique du tennis.

« Notre innovation la plus croustillante, c’est vraiment la mise en place de notre plaque commémorative. Ça veut dire que dans le futur, nous allons honorer une personne à chacun de nos championnats du club parce que lui aussi va perdurer dans le temps. Il se veut une belle occasion de mettre en vedette nos joueurs locaux », ajoute M. Lajoie.

Réjean Dallaire

Au tempérament fougueux et parfois intempestif, Réjean Dallaire ne laisse personne indifférent. Invité par Jean Veillette à devenir le responsable du tennis au club Radisson, Réjean a lancé l’école de tennis du club, mis en place divers programmes et animé le Radisson par son implication à diverses activités ainsi qu’à divers tournois majeurs (Omniun Laurentides, tournoi Rothman, jeux du Québec ,tournoi de la Mauricie). À cet égard, nous pourrions considérer l’implication de Réjean comme un maillon essentiel de ce qui s’est développé au tennis par la suite. Il a été également un excellent joueur de tennis pour son sens du double et la qualité de ses amorties. Réjean Dallaire se distingue aussi par ses connaissances dans le tennis, comme monteur de raquettes et par son grade de professeur de tennis. Félicitations Réjean

François Giguère

Par sa persévérance, sa détermination et avoir consacré une grande partie de sa vie à la cause du tennis, François Giquère est un incontournable comme bâtisseur du tennis en Maurice. Il s’est d’abord distingué comme entraineur de tennis exigeant. Reconnu pour son intensité, il a participé activement au développement de l’élite en Mauricie dont le développement de Simon Larose, joueur de calibre international. Il s’est aussi distingué comme professionnel de tennis au TIM, organisateur en tant que président de l’ATM et de l’ATTR de 1980 à 2004, puis œuvrer au développement des régions avec l’équipe de tennis Québec. Récipiendaire du prix Maurice Richard décerné au bénévole de l’année par tennis Québec en 2004, François réside actuellement avec son épouse à Halifax où il est directeur général d’un centre sportif. Félicitations François

Jacques Rinfret

Amoureux du tennis, généreux de sa personne ainsi que travaillant et engagé Jacques Rinfret est considéré par ses pairs comme un leader. Entre 2001 et 2003 Jacques Rinfret a été président du comité de survie du tennis à Trois-Rivières et membre du conseil d’administration du centre sportif Alphonse Desjardins où il a agi à titre d’ingénieur consultant pour le développement du pavillon tennis. Riche de cette expérience, il a été l’instigateur ainsi que le promoteur de ce qui aujourd’hui est le Martin Bergeron : soit 8 magnifiques terrains de tennis en terre battue. Bravo Jacques. Il s’est aussi distingué comme organisateur de tennis, en tant que président de l’ATTR entre 2006 et 2001, président des comités organisateurs des championnats canadiens et du tournoi de la cité de Trois-Rivières. Jacques demeure actif comme joueur de tennis et apporte régulièrement sa contribution comme membre de l’ATTR. Félicitations Jacques