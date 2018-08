Trois autres week-ends pour le Britishow

MUSIQUE. Le Britishow est bien installé dans la luxueuse salle J.-Antonio Thompson, et ce, pour encore six représentations.

L’histoire de la musique britannique n’est pas à réécrire. Les Rolling Stones, les Beatles, Pink Floyd, Arctic Monkeys, sans oublier Adèle, Ed Sheeran ou encore Cat Stevens ont fait leur marque sur la scène mondiale.

Le Britishow vous offre la chance de replonger au cœur de grand succès qui seront repris sur scène sous la direction artistique et la mise en scène de Mike Gauthier, accompagné Philippe Turcotte à la direction musicale. En vedette, il y aura Yvan Pedneault, Renée Wilkin, Pascal Dufour, Jérôme Couture et Philippe Berghella. Un spectacle qui promet de vous en mettre plein la vue!

«Ça s’appelle «roadtrip musical» car c’est vraiment ça! On part de 1960 jusqu’à aujourd’hui. On ne passe pas nécessairement par les plus grands succès auxquels les gens s’attendraient, mais on sort des sentiers battus et ça amène de belles découvertes, car on ratisse très large», avait expliqué Renée Wilkin en entrevue avec Icimédias.

Pendant une heure et trente minutes, plus de 100 chansons seront entonnées sous forme de «medley», mis à part quatre ou cinq morceaux distincts. Le Britishow sera de passage en sol trifluvien les 24, 25 et 31 août, ainsi que les 1er, 7 et 8 septembre.