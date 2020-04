Trois autres entreprises se voient octroyer un prêt

Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières a reçu 222 demandes d’aide financière pour le premier appel de projets des deux fonds de soutien aux entreprises, dont 92 se voulaient des prêts. Les demandes de Gouttières R. Léveillé, L’Audi-C Sonorisation et Pluritag ont toutes été acceptées ce soir lors du conseil de ville.

Les trois entreprises de la région se sont vu octroyer un prêt de 20 000$ chacune conformément à la convention intervenue le 15 décembre 2015 avec «Innovation et développement économique (IDÉ) Trois-Rivières». Les prêts sont offerts aux entreprises à partir du «Fonds local d’investissement» – Volet C-19.

Jusqu’à présent, 16 demandes de prêts – représentant un total de 310 000$ – avaient été analysées par les commissaires industriels et présentées au comité d’investissement. Neuf de ces projets avaient reçu l’aval du conseil municipal, soit TechnoSolutions CL (10 000$), NOVO Électronique (20 000$), Planet-Air Maintenance (20 000$), Fût Mauricie (20 000$), MuraLuxe (20 000$), Fabrication CSD (20 000$), Oxy-Pro (20 000$), Turcotte atelier de peinture (20 000$) et SIT Mauricie (20 000$).

Rappelons que les entreprises soutenues œuvrent principalement dans les secteurs manufacturier et technologique. Innovation et Développement économique Trois-Rivières reçoit également les demandes pour le Programme d’aide aux petites entreprises et aux commerces (PAPEC), un nouveau fonds local de 3,1 M$ en prêts octroyé par le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec.

Tous les secteurs d’activité sont admissibles à cette aide qui vise à pallier le manque de liquidités dans les entreprises. Pour y avoir droit, celles-ci devaient être en bonne santé financière avant la crise et démontrer la capacité de rembourser le prêt.