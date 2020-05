Trois arrestations à Trois-Rivières

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières, en collaboration avec la Sûreté du Québec, ont procédé à trois perquisitions et à trois arrestations hier en lien avec des dossiers de violence et de possession d’armes à feu.

L’opération fait suite à un événement survenu le 10 mars dernier. Lors de cet événement, un suspect de 24 ans fut impliqué dans une agression armée et un vol survenu dans le stationnement du Day’s Inn, à Trois-Rivières.

Des enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières et de la Sûreté du Québec, accompagnés du maître-chien, ont procédé à deux perquisitions dans des logements de la rue Julien, et une autre sur la rue Camille, à Trois-Rivières. L’opération a permis de saisir une certaine quantité de cannabis, de cocaïne, de haschich, de poivre de cayenne, de même qu’un bâton de baseball, un poing américain, ainsi que des armes à feu.

Le suspect de 24 ans arrêté lors de cette opération fera face à des accusations de vol qualifié, de possession de substances désignées en vue de trafic et de possession d’armes prohibées. Il comparaîtra aujourd’hui et par la suite, il restera détenu.

Deux autres individus, soit des hommes de 19 et de 22 ans ont également été arrêtés lors de cette opération. Celui de 19 ans fera face à des accusations de possession de substances désignées en vue de trafic et de possession d’armes prohibées. Il comparaîtra également aujourd’hui et demeurera détenu.

Quant à l’homme de 22 ans, il a été libéré sur promesse et il comparaîtra plus tard pour faire face à des accusations de vol qualifié et d’agression armée.